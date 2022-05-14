Решение министерства финансов США обнародовать стратегию на 2022 год по борьбе с различными финансовыми нарушениями, к числу которых ведомство относит и попытки обойти введённые против России санкции, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 14 мая в социальной сети «ВКонтакте».

AgnosticPreachersKid Здание Министерства финансов в Вашингтоне

«Не знакомы, стало быть, с русской пословицей насчёт рытья ямки другому», — подметила Ирина И.

Многие пользователи были крайне удивлены увидеть, как якобы первая экономика мира трещит по швам из-за собственных санкций, введённых против «разорванной в клочья» экономической системы Российской Федерации.

«Забавно. Россия ещё даже не начала вести ответную политику против США, а те уже загибаться начинают. Нелепая картина какая-то. Неужели это и был тот самый гегемон, который своими авианосцами всем свою волю диктовал. Не так страшен чёрт оказался, как его малюют», — написал Сергей К.

Некоторые комментаторы отмечают, что в глобалистическом мире, который строят США, отключение такого существенного участника рынка, как Россия, ставит крест на здоровом функционировании всего единого экономического организма.

«А толку-то? Сами наворотили, теперь думают, как от своих санкций не помереть», — отметил Михаил М.

«Я вот понять не могу: это мы — Россия, что ли, санкции против США применили? Нигде об этом не слышал. Получается, что Америка вводит против России санкции, а потом пытается найти обходные пути, заметим, пытается латать эти дыры? Просто обезумели», — считает Рафаэль И.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден. Санкции

Часть людей полагает, что американский минфин должен был бы сопротивляться введению санкций, которые несут экономическую угрозу США, но оказалось, что это ведомства стоит с лопатой и уже готово хоронить былое благополучие Америки.

«Минфин США не хочет подумать над тем, как инфляцию в США снизить? Такое ощущение, что Байден вместе с его командой только и думают, что о санкциях против России, а также над тем, как больше дать денег Украине. Интересы Америки их уже не заботят», — пишет Альбина Р.

Ряд пользователей указывает на то, что процесс дегегемонизации США уже запущен, и никакие подпорки от американского минфина тут же не помогут.

«Они захлебнуться своей желчью. Агония скоро закончиться, старый маразматик — Байден отойдёт от дел, Америка проиграет Украину, и США ещё долго будут иметь дело с последствиями своего недальновидного решения задушить Россию!» — предрекает Антон К.

Нашлись и те, кто отмечают, что чем больше стран будет переходить на расчёты в национальных валютах, тем меньше рычагов давления будет у Америки на эти государства.

«Американские власти могут отследить транзакции только в долларовом сегменте, но если оплата в рублях и других валютах, — они слепы. Уход стран от доллара лишает США зрения. Все потуги властей Америки — ерунда. Покупка товаров в Китае за юани никак не подконтрольна США», — поделился своим мнением Сергей Г.

Напомним, 14 мая The New York Times опубликовало материал, согласно которому министерство финансов США обнародовало стратегию на 2022 год по борьбе с различными финансовыми нарушениями, к числу которых ведомство относит и попытки обойти введённые против России санкции.