Сложившаяся в данный момент на Украине ситуация якобы может стать причиной глобального голода. Об этом 14 мая заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам трехдневной встречи глав МИД стран «Группы семи», проходившей в коммуне Вангельс (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере Германии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Капитан Америка

Читайте также: Из-за ситуации на Украине может наступить глобальный голод — глава МИД ФРГ

Заявление главы МИД Германии обсудили в мессенджере Telegram.

«Скорее из-за санкций…» — отреагировал Андрей Я.

«Если Европа будет голодать, то это далеко не весь мир», — добавил один из участников обсуждения.

«Так давайте усугубим, больше оружие выделяйте украинцам», — с сарказмом отметил Александр.

«А кто сначала спровоцировал ситуацию на Украине? А потом начал вводить санкции?» — поинтересовался Vaskos.

«Скоро: Россия, накорми нас, мы принимаем все условия…» — не без сарказма написал Kay Yak.

«И снова из-за тупости западных стран пострадают страны Африки и Латинской Америки. Голод-то туда придет в первую очередь», — отреагировал Аслан.

«Глава МИД ФРГ, Европа это не вся планета. На планету-то хватит. На вас не хватит», — пишет Эдуард К.

«Жди, Европа, беженцев из Африки. Вот радость будет», — с сарказмом прокомментировала новость Elena.

«Давай ещё больше оружия украинцам поставляй, чтобы огонька побольше разжечь, а то уж больно хорошо стали жить, и, опять же, тесновато на Земле становится, — лишних ртов много. «Боливар не вынесет двоих», — добавил не без сарказма «Робин Гуд».

«Да прям глобальный! Меньше тратьте денег на войну!» — призвал «Млечный Путь».

«Почему голод? Что, Россия весь мир кормит, получается?» — задумался Александр.

«Это благодаря вам, вашей «помощи» Украине! Обвиняйте себя, неразумные», — призвала Валентина.

«Пусть в Штаты обратятся», — с сарказмом написала Елена.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пояс

«Она имеет в виду тот мир, которой поддерживает Украину. В другом мире есть и зерно, и мясо, и курочка, и нефть, и газ», — добавил Владислав.

«Опомнились, баварские колбаски», — с юмором отреагировала Elle.

«И поэтому она хочет напоследок ограбить Украину», — пишет Елена.

«А кто снабжал Украину оружием и военной техникой? Вот теперь хлебайте ту кашу, которую заварили», — добавил «Серый Волк».

«Ничего, американцы всех накормят. Сникерсами и колой, и макдаком. Как они говорили, Россия это полпроцента от мировой экономики, а решают всякие Бельгии и Англии, вот и посмотрим, чего стоят их экономики без халявных ресурсов и продовольствия. Айфоном сыт не будешь», — с сарказмом прокомментировал новость Igor S.

«Куда «демократия» дотянется, там бардак, хаос, война и голод…» — отметил Сергей.

Иван Шилов ИА REGNUM Демократия

«Вот и показало время, что Россия не только обогревала, освещала, но и кормила презренную Европу», — пишет Анастасия.

«Пусть их Америка кормит…» — отреагировала Светлана В.

«Чё это, на планете? Говорите за себя… В Европе — да! В Америке — возможно! В России, Китае, Индии, Австралии, наконец — не ожидается… Продукты будут, вопрос цены для Европы, не более того. Им надо научиться думать за себя, за свой народ, а не быть рабами Америки. И всё у всех будет хорошо», — добавила Ирина.

«МИДу ФРГ надо заканчивать санкционный дурдом, тогда и голода не будет. Нечего на других пенять, коль сами виноваты», — написала Марина Г.

«Пусть едят айфоны и демократию», — прокомментировал один из участников обсуждения.

«Мировой голод — это, конечно, страшно, но это должно подтолкнуть мировое сообщество к разумным решениям, и чем раньше, тем лучше», — считает Елена.

«Лучше накормить бедные страны, чем враждебный Запад», — подытожил один из комментирующих.