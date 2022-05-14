Министерство иностранных дел КНР обнародовало весьма интересный и показательный документ под названием «Информационный бюллетень об (американском) Национальном фонде (поддержки) демократии» (NED) (организация, признанная в РФ нежелательной). История NED (организация, признанная в РФ нежелательной), созданного в 1983 году при Рональде Рейгане на двухпартийной основе для подрывной работы за рубежом, в России хорошо известна. Особенно на примере цветных революций в Северной Африке и на Ближнем Востоке, произошедших около десяти лет назад под общим названием «арабской весны». Однако многие детали остаются за пределами общественного внимания.

Иван Шилов ИА REGNUM ЦРУ

В сегодняшних условиях крайнего обострения международной обстановки и военной операции, которую Россия ведет на Украине, понятно, что под прицелом находится наша внутренняя политика, в которой и без того немало проблем. Есть и многочисленная агентура влияния. И как показывает китайское исследование, нет практически ни одной сферы деятельности, причем ни в одной заслуживающей внимания стране, где эта агентура не находилась бы на «подсосе» у NED (организация, признанная в РФ нежелательной). Находясь в статусе «второго ЦРУ», фонд консолидировал под своим началом всю внешнюю подрывную деятельность, которая ведется самыми различными ведомствами США в пространстве публичной политики. По сути, NED (организация, признанная в РФ нежелательной) — информационная спецслужба гибридной войны, которую коллективный Запад ведет за сохранение своего господства против остального мира, прежде всего против России и Китая как носителей альтернативного проекта глобального развития.

В работе, представленной дипломатами КНР, интересна богатейшая, причем обобщенная фактура, которая сведена воедино в компактный текст, способный быть прочитанным и осмысленным за пару часов. Тем эта работа, с которой необходимо ознакомиться и российской аудитории, и важна. Ведь современная общественность отвыкла от длинных текстов и требует концентрированной информации «на блюдечке с голубой каемочкой».

Итак, США «давно используют демократию как инструмент подрыва демократии во имя демократии». Поэтому в мире растет запрос на подлинную демократию, исключающую внешнее вмешательство во внутренние дела. Таков главный тезис документа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Демократия

В структуре NED (организация, признанная в РФ нежелательной) — четыре института. Национальный демократический институт (NDI) (организация, признанная в РФ нежелательной) и Международный республиканский институт (IRI) (организация, признанная в РФ нежелательной) — проекция представительства двух основных партий; Американский центр международной трудовой солидарности (организация, признанная в РФ нежелательной) работает с профсоюзами и рабочим движением; Центр международного частного предпринимательства (организация, признанная в РФ нежелательной) — с бизнесом. Добавим, что триада «правительства — профсоюзы — бизнес», дополненная СМИ и сектором think tanks, положена в основу организации и состава основных институтов теневого элитарного управления. Соединение правительств, гражданского общества и бизнеса составляет фундамент важнейших документов ООН в сфере «устойчивого развития», появившихся после распада СССР.

Это требуется для внедрения «экологизма» — агрессивной «зеленой» идеологии, которая ставит целью интеграцию под началом экологии всех основных сфер общественно-политической жизни, прежде всего экономической и социальной. Внедряя единые правила, «экологизм» подрывает суверенитет государств и служит против них тараном глобальных интересов, которые и отстаивает NED (организация, признанная в РФ нежелательной). И если ЦРУ и другие спецслужбы занимаются спецоперациями втихаря от общественности, то NED (организация, признанная в РФ нежелательной) потому и именуется в документе «вторым ЦРУ», что выполняет те же самые функции, но уже публично.

Китайский МИД обращает внимание на четыре основных прецедента вмешательства NED (организация, признанная в РФ нежелательной) во внутренние дела. Три из них связаны с пространством нашей страны — распад СССР, оранжево-майданные «революции» на Украине и «розовая» в Грузии; четвертый прецедент создан в арабско-ближневосточном регионе.

Marion Duimel Оранжевая революция. Киев. 2004

Началось с 1989 года, с финансовой поддержки NED (организация, признанная в РФ нежелательной) польской «Солидарности». В 2000 году «на счету» фонда — свержение власти Слободана Милошевича в Сербии. Дальше Грузия, на помощь двенадцати НПО в которой только в 2004 году были потрачены 540 тыс. долларов. Уже в 65 млн долларов обошлась первая «оранжевая революция» на Украине; были профинансированы более шести десятков НПО, ежедневную зарплату вручали каждому протестующему. После этой серии, в 2011 году, наступила «очередь» Ближнего Востока. В документе сообщается, что «NED (организация, признанная в РФ нежелательной) оказывал финансовую поддержку проамериканским лицам и группам, поддерживая феминизм, свободу прессы и правозащитную деятельность. Он экспортировал антиправительственные идеи, подстрекал цветные революции и ввергал арабский мир в войну, социальные волнения и экономический спад».

Немного конкретики. В Египте свержение Хосни Мубарака шло с помощью финансирования Национальной ассоциации перемен и Молодежного движение 6 апреля. В Ливии против Муамара Каддафи таким же образом финансировались Ливийский форум за человеческое и политическое развитие и Ливийская ассоциация прозрачности. В Йемене вперед выдвинули агрессивный феминизм «Женщин-журналисток без цепей». Алжирская лига защиты прав человека получала от NED финансирование с 2003 по 2010 годы. Профцентр NED (организация, признанная в РФ нежелательной) подтолкнул к участию в протестах алжирский Национальный автономный союз государственных служащих.

Mona Египет, 2011

Еще более подробно китайские дипломаты рассматривают ситуацию в Латинской Америке, обращая особое внимание на участие NED (организация, признанная в РФ нежелательной) в организации государственного переворота в Боливии и попытке такого переворота в Венесуэле. Только с 2013 по 2018 год противники свергнутого боливийского президента Эво Моралеса получили от NED (организация, признанная в РФ нежелательной) в кооперации с USAID (организация, деятельность которой запрещена в РФ) около 70 млн долларов. Неважно было, что при этом лидере страна имела самые высокие в регионе темпы роста, а сам он выиграл выборы, после которых из-за организации протестов оказался вынужденным уйти и уехать за границу.

«Начиная с 2018 года NED (организация, признанная в РФ нежелательной) инвестировал соответственно 45 и 42 тыс. долларов США через Fundacion para el Periodismo (Фонд СМИ) и Agencia de Noticias Fides Compania de Jesus (Компания информационного агентства FIDES). Цель — побудить правые СМИ в Боливии приступить к поиску коррупции и злоупотреблений властью со стороны правительства Моралеса», — констатируется в документе.

Непосредственно протесты, в ходе которых Моралес был свергнут, обошлись NED (организация, признанная в РФ нежелательной) в 45 тыс. долларов. Лидеры оппозиции Карлос Месса и Хосе Антонио Камачо напрямую раздавали своим сторонникам деньги и организовали забастовки, профинансированные NED (организация, признанная в РФ нежелательной) через IRI в объеме 200 тыс. долларов.

Совместно с USAID (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фонд действовал и в Венесуэле, где с 1999 года, с избранием президентом Уго Чавеса, расходы на подрыв народной власти росли в геометрической прогрессии — от 257 тыс. долларов изначально до 1 млн в 2002 году. Причем к усилиям по свержению правительства подключился и Госдеп, через свое Бюро демократии, прав человека и труда. Параллельно NED (организация, признанная в РФ нежелательной) выделил еще 2,66 млн долларов на ряд программ, «обучающих» протестам «гражданское общество» (под которым, как мы понимаем, подразумеваются не общественные активисты, а сидящие на грантах западные НПО и НКО).

В 2005 года будущий самозваный «президент» Хуан Гуайдо на деньги NED (организация, признанная в РФ нежелательной) проходил стажировку в Сербии, набираясь «революционного» опыта у движения «Отпор». Как свидетельствуют китайские дипломаты, «разведывательные службы США использовали социальные сети в качестве оружия для продвижения правой оппозиции и содействия ее избранию в парламент, тем самым заложив основу для назначения Вашингтоном Х. Гуайдо лидером страны». До этого все четыре института в составе NED (организация, признанная в РФ нежелательной), плотно работая с оппозицией, бесконечными финансовыми вливаниями побудили его бросить вызов преемнику Чавеса Николасу Мадуро.

ZiaLater Хуан Гуайдо выступает перед сторонниками 30 апреля 2019 года

На Кубе, где завоевания революции братьев Кастро находятся в перманентной осаде со стороны Вашингтона, за последние 20 лет на свержение народного режима NED (организация, признанная в РФ нежелательной) и USAID (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выделили 250 (!) млн долларов. Документ МИД КНР свидетельствует, что «в 2021 году NED (организация, признанная в РФ нежелательной) финансировал и руководил антикубинскими силами для фабрикации и распространения дезинформации в социальных сетях, чтобы разжигать общественные настроения против правительства и подстрекать людей к участию в действиях, нарушающих общественный порядок».

Именно фонд для подогревания протестных настроений распространил через социальные сети фейк о якобы исчезновении около сотни участников антиправительственных выступлений. В Никарагуа NED (организация, признанная в РФ нежелательной) работал против левого Сандинистского движения, а затем правительства Даниэля Ортеги с самого своего основания в 1983 году. После его возврата к власти NED (организация, признанная в РФ нежелательной) выделил на подрыв власти левых сил более 4,4 млн долларов. Фонд также отметился во время переворота 2001 года на Гаити, а также в ходе бурных событий в ряде африканских стран, например в Уганде.

В документе рассказывается и о вмешательстве NED (организация, признанная в РФ нежелательной) в России; на поощрение антипрезидентского протеста в 2012–2013 годах были потрачены около 5,2 млн долларов; поэтому в июле 2015 года фонд был объявлен «нежелательной организацией». Три (!) «цветные революции» — в 2006, 2010 и 2020 годах — NED (организация, признанная в РФ нежелательной) попытался организовать в Белоруссии. В последнем случае на дестабилизацию обстановки в республике были потрачены 2,35 млн долларов, из них 80 тыс. на проект по содействию «свободным и честным выборам». В документе МИД КНР разбирается эпизод с телефонным разговором главы NED (организация, признанная в РФ нежелательной) Карла Гершмана с оппозицией в восточной части Белоруссии; подчеркивается, что самозваная «президент» Светлана Тихановская — тоже креатура фонда и прочно сидит на его финансировании.

Homoatrox Протестный митинг против Лукашенко 23 августа 2020 года

Киргизия, Монголия, Таиланд также испытали на себе влияние NED (организация, признанная в РФ нежелательной); в частности, в 90-е годы на финансирование фонда в размере 480 тыс. долларов оппозиционный альянс оказался у власти в Улан-Баторе.

В самом Китае в фокусе внимания NED (организация, признанная в РФ нежелательной) находится подрыв стабильности в Гонконге, Синьцзяне и Тибете. С 2002 года офис NDI (организация, признанная в РФ нежелательной) в гонконгской автономии финансирует оппозицию. Был сформирован «переходный проект», в рамках которого к обучению по спецпрограммам привлекали студентов, а также оппозиционных законодателей городского парламента. Во время первой «революции зонтиков» (2014 г.) офис NDI (организация, признанная в РФ нежелательной), по сути, даже захватил руководство движением «Оккупай Централ» (главная улица автономии).

В 2019 году по линии NED (организация, признанная в РФ нежелательной) были завербованы антикитайские элементы, которые затем вошли в вашингтонский Совет демократии Гонконга. В сентябре 2021 года фонд провел «симпозиум по «борьбе за демократическое будущее». На разжигание протестов 2020 года только за год были потрачены более 2 млн долларов, распределенные по одиннадцати проектам. В том же 2020 году году остальные подрывные программы в КНР, которых насчитывалось 69 (!), обошлись NED (организация, признанная в РФ нежелательной) и в его лице американским налогоплательщикам в 10 млн долларов.

Из 8,8 млн, выделенных на дестабилизацию Синьцзяна 1,24 млн получили сепаратисты из Всемирного уйгурского конгресса. Упомянутый глава NED (организация, признанная в РФ нежелательной) Гершман открыто ратовал за цветную революцию в Китае с преобразованием страны в «федерацию» (если соотнести эти планы с документами других западных фондов, например братьев Рокфеллеров, то выясняется, то это потребовалось для раздела страны и отторжения у нее юга). Упомянуто, что ряд уйгурских сепаратистов включился в клеветническую кампанию Вашингтона по обвинению Пекина в «происхождении» коронавируса. И т. д.

Laddo Карл Гершман

На поощрение сепаратизма нацеливаются и программы NED (организация, признанная в РФ нежелательной) в Тибетском автономном районе КНР, для чего оппозиции в 2019 году были выделены 600 тыс., а в 2020 году — 1 млн долларов; плюс были предприняты усилия по популяризации далай-ламы, выступающего за «независимость» Тибета, через американские СМИ.

Особое место в планах NED (организация, признанная в РФ нежелательной) отводится контролю над научной деятельностью с целью оппозиционной протестной организации под прикрытием ученых заказных псевдоисследований, направленных на внешнее вмешательство и подрыв других стран.

«С 1991 года, — свидетельствуют китайские дипломаты, — NED (организация, признанная в РФ нежелательной) ежегодно присуждает Премию за демократию политическим активистам и диссидентам в таких странах, как Россия, Китай, КНДР, Мьянма, Иран, Куба, Венесуэла и Украина, в знак признания «защиты прав человека и демократии». С 1999 года он ежегодно вручает медаль за службу демократии. В 2002 году медаль была вручена У Шучэнь, жене тогдашнего лидера тайваньских властей Чэнь Шуйбяня (оба они впоследствии были приговорены к длительным срокам тюремного заключения — В. П.). В 2010 году медалью был награжден 14-й далай-лама, так называемый «тибетский духовный лидер в изгнании». NED (организация, признанная в РФ нежелательной) также использует глобальные ассамблеи Всемирного движения за демократию для вручения наград за отвагу в содействии демократии».

Сепаратистские движения Тибета и особенно Синьцзяна в NED (организация, признанная в РФ нежелательной) пытаются соединить с выступлениями фундаменталистов из Исламского движения Восточного Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поощряется саботаж действий официальных властей, в котором, в частности, было уличено движение «Студенты за свободный Тибет». В июне 2019 года NED (организация, признанная в РФ нежелательной) «воспользовался 30-й годовщиной политических беспорядков 1989 года (на Тяньаньмэнь — В. П.), чтобы вручить Премию за демократию Институту действий в Тибете (TAI) и ряду организаций, выступающих за «независимость» Тибета и Синьцзяна».

NED (организация, признанная в РФ нежелательной) издает ряд квазинаучных изданий. Наиболее известное — журнал «Демократия». В них регулярно осуществляются антикитайские и антироссийские выступления и организуются соответствующие мероприятия, вроде лекции «Длинная темная тень тоталитаризма над Китаем», прочитанной в 2020 году американским политологом китайского происхождения Пей Минсинем. Посол США в Египте Энн Паттерсон призналась, что с февраля 2011 года на дестабилизацию страны было потрачено не менее 40 млн долларов (результат известен — приход, точнее привод к власти представителя экстремистского движения «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мухаммеда Мурси).

«В течение многих лет NED (организация, признанная в РФ нежелательной) финансировал Конференцию межэтнических межконфессиональных лидеров, которая по состоянию на ноябрь 2020 года проводилась пятнадцать раз, — свидетельствуют в китайском МИД. — Многие участники являются членами сепаратистских групп, стремящихся к независимости Тибета, Синьцзяна, Внутренней Монголии, Гонконга и Тайваня или сторонниками (экстремистской секты — В. П.) Фалуньгун. В программной речи на 13-й конференции в декабре 2018 года президент NED (организация, признанная в РФ нежелательной) Гершман заявил, что Китай представляет самую большую угрозу демократии в мире».

В июне 2019 года NED (организация, признанная в РФ нежелательной) провел конференцию «Модель репрессий в Китае», на которой обрушился на Пекин за «подрыв западной демократии». Объявлено, что на октябрь нынешнего года в Тайбэе под руководством NED (организация, признанная в РФ нежелательной) планируется проведение 11-й Глобальной ассамблеи Всемирного движения за демократию, с целью поддержки сил «независимости» Тайваня. Заметим, что по срокам это — канун судьбоносных для острова местных выборов, от которых зависит судьба и выборов главы местной администрации, которые пройдут в январе 2024 года.

Мы привели здесь минимум от того гигантского объема фактуры, представленной в документе МИД КНР, но и она более чем впечатляет, подтверждая тезис вступительной части о том, что демократия американской стороной используется для целей, с демократией несовместимых. Китай и Россия вместе со всем постсоветским пространством — в фокусе внимания деструктивных, подрывных мировых сил, которые видят в подъеме наших стран и народов угрозу своему историческому господству.

В условиях осуществляемой нашей страной военной операции по-новому, еще более актуально, встает вопрос о пятой колонне, связанной с западными институтами, источником и квинтэссенцией разрушительного влияния которой является NED (организация, признанная в РФ нежелательной). Борьба против этого влияния — в России, в Китае, на постсоветском пространстве, в странах ШОС и по всему миру — не прекращается и будет продолжена, ибо если ее остановить, подрывные тенденции угрожают превратиться в необратимые.

Спасибо китайским дипломатам за проделанный ими большой и очень актуальный не только для них, но и для нас эпохальный труд!