Самой горячей точкой спецоперации стал участок Луганской Народной Республики. На нём соседствуют три средних города — Рубежное, Северодонецк и Лисичанск, превращённые украинскими войсками в укрепрайон. Первый из городов, Рубежное, уже освобождён от националистов, за два других идут бои.

Иван Шилов ИА REGNUM Луганская Народная Республика

Освобождение городов Попасная (с юга от эпицентра) и Кременная (с севера) образовало полукольцо, крайне невыгодное для украинских войск. Северодонецк и Лисичанск оказались в глубине позиций союзников, и с другими подразделениями ВСУ укрепрайон националистов соединяет пока ещё широкая «дорога жизни».

Об окружении речи ещё не идёт, однако потери в живой силе и технике украинские войска несут колоссальные. Как пишут с места событий военкоры, побережье реки Северский Донец завалено трупами украинских солдат. И пусть потери есть с обеих сторон, у ВСУ они растут в прогрессии. В СМИ появились данные о трудностях, которые возникли при переправе бронетехники через реку в районе села Белогоровка. Однако в целом, по неподтверждённым официально данным, российским военным удалось закрепиться на восточном берегу реки и у Белогоровки, и у Шипиловки, и у Приволья.

Российские и луганские войска уже ведут боевые действия на окраинах Северодонецка. Полукруг сжимается и с юга, и ведёт к неминуемому разгрому группировки вооружённых украинских формирований. Главком ВСУ Валерий Залужный, видя безвыигрышную ситуацию и угрозу котла, предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому отвести войска западнее — в Краматорск. Однако положительного ответа, судя по всему, не будет, и украинских солдат ожидает неизбежная гибель — Лисичанская мясорубка.

Официальное интернет-представительство президента Украины Валерий Залужный

В чём причина странного упрямства Зеленского? Расчёт на успех под Харьковом, в единственном месте, где у ВСУ есть инициатива? Но ни отрезать от снабжения, ни окружить, ни оттянуть силы союзников от Северодонецка и Лисичанска не выйдет. Да и достижений в продвижении там пока нет. Или на мифический план министра обороны Украины Николая Резникова мобилизовать миллион украинцев? Но массовая мобилизация требует времени на подготовку бойцов, которого у Киева нет, иначе на фронте окажутся не военные, а пушечное мясо.

Единственным результатом мясорубки в Лисичанске и Северодонецке для Киева может стать оттягивание времени для неизменности карты, которую показывают западные СМИ. Это актив, который политики на Западе могут конвертировать у своих избирателей, убеждая их в незначительности военных успехов России. И не важно, что он достигается ценою огромных потерь.

Причина такой бесчеловечности Киева объясняется только одним — внешним управлением, под которым находится как высшая государственная власть, так и армия. Западу украинских мужчин не жалко, он готов их отправлять на убой сколько угодно, хоть миллионами. Ему нужно, чтобы русские, которые в силу недоразумения называются по-разному, уничтожали друг друга.

В телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова опубликовано видео допроса украинских солдат явно невоенной внешности, сдавшихся в плен в населённом пункте Воеводовка между Рубежным и Северодонецком.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Я до этого момента не служил даже. Нас в военкомат забрали, посадили, форму на нас нацепили, автомат в руки дали — я не стрелял до этого даже», — рассказывает на камеру немолодой мужчина.

Второй признался, что спасал сына, чтобы его не взяли в армию. Сына удалось спрятать, а самого забрали, несмотря на инвалидность.

«Получается, у вас и хромых, и косых, и инвалидов — всех собирают и закидывают в топку войны. Всё здесь усеяно трупами украинских бойцов», — прокомментировал российский офицер.

Пленные, разумеется, согласились.