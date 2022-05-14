«Пора им напомнить 1945-й» — для Шольца неприемлем «навязанный Украине мир»
Условия, выдвигаемые Москвой Киеву для решения вопроса по спецоперации, канцлер Германии Олаф Шольц назвал неприемлемыми, сообщает 13 мая DPA.
«Для меня неприемлем навязанный Украине мир», — сказал он.
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Заявление канцлера ФРГ обсудили в мессенджере Telegram. Многие критически отнеслись к словам политика, задавшись вопросом, на каком основании он решает за официальный Киев.
«А его точно спросят?» — с сарказмом поинтересовался Ni.
«То есть если Украина придет к миру, воевать будут немцы? Отличный план», — шутит Mori Arty.
«До последнего килограмма зерна», — иронизирует Милена.
«Лебервурстфюрер не стесняется и прямым текстом заявляет, что мир на Украине им не нужен. Это просто за гранью цинизма. Как впрочем и все их действия», — добавил «День Z».
«Как всегда у украинцев забыли спросить?» — задался вопросом Hislowlow.
«Его мнение очень интересно. Завтра о том, что он сказал, уже все забудут», — с сарказмом написал И. Д.
«Прости, Украина, но канцлер сказал, что мира не будет», — с юмором пишет Алексей.
«В свете последних событий Шольца даже немного жаль, — он что-то пытается сделать, ножкой топает, но авторитет настолько подорван, что его уже даже никто не слушает. Ангела, конечно, вовремя на пенсию ушла», — комментирует новость Yasen.
«Скорей до последнего бандеровца. Мирные украинцы пусть живут», — добавил Sergei R.
«Он может даже орать и стучать ножками, но Россия будет диктовать свои условия», — написала Polina.
«Немцы хотят, чтобы Россия и им диктовала», — иронизирует Владимир М.
«В смысле? Это дело Украины и России… С другой стороны, оружие они не для этого поставляли», — отметила Uliana V.
«Конечно не согласится, не для мира они Украину столько лет натравливали на Россию», — подчеркнул Pavel B.
«Ой, бедняга на самом деле думает, что его мнение имеет значение. На данный момент экономика Германии существует потому, что Путин и глава Газпрома позволяют ей это делать. Так что на его месте я бы попытался перестать приводить им причины, по которым экономика Германии должна сильно рухнуть», — добавил bk109.
«Они у народа украинского спросили?» — недоумевает один из участников обсуждения.
«Победителей не судят… Ему бы это не знать…» — отреагировал Fraud.
«Война до последнего украинца», — с сарказмом написал Роман.
«Напомнить им пора весну 1945 года», — пишет один из участников обсуждения.
«Никогда не было таких времён, когда русские оглядывались, а согласятся ли немцы», — отметил Floweruss.
«Зато Германия быстро согласилась на нарушение оппозицией соглашения с Януковичем, погрузившее страну в гражданскую войну. Шли бы они со своими признаниями. Россия должна действовать только в своих интересах и ничьих больше!» — написала ViraFox.
«Мнение нацистов нас не интересует», — добавил Alex.
«Шольцу надо больше думать о Германии, — внутри страны проблемы растут, как снежный ком», — отметил Den L.
«Газ за рубли тоже было неприемлемо… но, как говорится — слово дал, слово забрал», — напомнил Александр Д.
«Почему он согласен, что Германии условия диктуют США?..» — поинтересовался в свою очередь Denis M.
«Он забыл, что война для Германии гиблое дело», — добавила Нина.
«Не Шольцу тявкать. Пусть вспомнит, как закончил дедушка. Тот тоже не любил Советский Союз. Пришлось объяснять, что это не хорошо», — подытожила Светлана.