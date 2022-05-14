Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что для того, чтобы киевский режим мог противостоять Вооруженным силам России, численность украинских военнослужащих необходимо увеличить до 1 млн. Об этом он написал 13 мая в социальных сетях.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

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Заявление министра обороны Украины обсудили в мессенджере Telegram.

«Не хочу нагонять страху, но, по ходу, будут хватать всех — кривых, рябых, косых», — прокомментировал новость украинский блогер Тарас Незалежко.

«Чему удивляться, сейчас всех мужчин положат, а потом и женщин отправят воевать», — отметила Анна.

«Они и штатных несколько тысяч не могли нормально содержать. Куда там миллион? Опять клянчить и «пилить» деньги будут?» — поинтересовался Денис.

Официальное интернет-представительство президента Украины Алексей Резников

«Если всех украинцев по всему миру собрать, но они ж все и попрятались и митингуют везде», — пишет Elena S., подразумевая украинских беженцев.

«Где они командиров на всех возьмут?» — в свою очередь недоумевает Евгений.

«Украина даже прокормить армию в 1 млн не сможет, а там еще оружие, снаряжение, технику, топливо и т.д.», — отреагировал MadVlad.

«Хомячков и попугаев еще», — иронизирует Яна.

«1 млн — вполне реально для Украины. И не нужно шапкозакидательства. И смогут их вооружить наши натовские враги», — считает Юрий А.

«Согласен, но только это реально «мясо» на убой, хорошего бойца подготовить — это дело не быстрое, особенно в моральном плане. На фоне того перемалывания ВСУ, что происходит сейчас, это задача сверхсложная, а дальше будет только ещё хуже, кадровых выбьют, партизаны уже сейчас не выдерживают и сдаются. Так что перспектива у этого миллиона весьма плачевная…» — ответил Юрию А. V. A.

«Толпа и армия — две большие разницы», — прокомментировал новость Igor.

«Байден сказал до последнего украинца», — написал «Бармалей».

«Зеленскому, смотрю, совсем не жаль украинцев! Хочешь — 1 млн, хочешь — 2 млн… Лишь бы подольше удержаться у власти. Печально всё это…» — отреагировал Odessa Block.

«Они ещё женщин призывать начнут, вот увидите…» — добавил Павел М.

«Эта мобилизация Украине нужна для наступления, а не потому что солдаты быстро заканчиваются», — возразил в свою очередь «Имя Фамилия».

«Первую миллионную партию я бы предложил вытянуть из Польши», — с сарказмом написал Олег.

«Вот сейчас все диванные казаки напрягутся. Это они в интернете непобедимые лыцари (рыцари — О. П.). А в окоп не полезут», — отметила Elina G.

«Почему так хочется всему миру освободиться от украинских мужчин? Все поддерживают их уничтожение. Странненько всё это», — задумалась Лёля.

«Этот артист думает, что это кино, и играет жизнями украинцев. Всего-то надо было выполнить Минские соглашения, выполнить предвыборные обещания и прекратить неадекватное отношение к русским. Но затуманенный ум наркомана не может принимать здравые решения», — отозвалась о Зеленском Наталья И.

«На убой ведут, хотят очистить Украину от украинцев», — считает Valeron.

«Для них положить миллион украинцев как два пальца об асфальт… Сами-то они и детёныши их в окопы не полезут. Думайте, украинцы, думайте… Если ещё осталось чем», — призвал «Бородатый Дед».

«Это хитрый план: разорить Россию на содержании пленных», — с сарказмом добавил Арсения Г.

«Зеленскому и Ко надо отрабатывать зарплату Госдепа, им всё равно», — пишет А. П.

«Когда же уже поймут украинцы, что они просто пушечное мясо США! Украинцы, очнитесь, вас хотят уничтожить англосаксы», — подытожила Olga.

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