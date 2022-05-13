Решение сейма Латвии разрешить снос памятника Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 14 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

«Просто моральные уроды, никаких других слова, чтобы описать латвийские власти, у меня не находится», — написал Дмитрий Ю.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинская неонацистская зараза перекинулась на Восточную Европу, которая начала свой человеконенавистнический путь с первого шага — сноса памятников.

«Что и требовалось доказать. Поведение трусов и богом обиженных людей. С памятниками воюют. Хотя чего ещё от них ждать. Це Европа. Украина не стала частью Европы, это Европа стала частью Украины», — подметила Надежда К.

«Огорчает больше всего не то, что сносят памятник освободителям, а то, что СССР их освобождал и советские воины отдали свои жизни за тех, кто им памятники сносит», — пишет Алексей К.

Некоторые комментаторы отмечают, что война с памятниками приведёт Латвию к большим проблемам.

«У народа без памяти — дорога в никуда!» — считает Лариса К.

«Действительно, люди без принципов — сплошные проститутки. Им просто очень, до соплей обидно, что своих героев нет. Они готовы даже своих нациков воспевать, потому что у них попросту никого больше нет. Всё великое, что было у Латвии, досталось ей благодаря СССР, который местные власти люто ненавидят», — указывает Сергей Б.

Часть людей считает, что латвийским властям следовало бы спросить у своего населения, стоит ли сносить на территории страны какие-либо памятники.

Kalnroze Общий вид памятника

«Эти депутаты, интересно, спросили народ о том, следует ли так поступать? Что думают жители Латвии вообще? Может быть, референдум какой-нибудь устроить? Вероятнее всего, они-то — простые люди как раз против были бы!» — предполагает Александра Н.

«А у жителей не хотят спросить, за они или против сноса?! А то власти в Латвии какой-то своей жизнью живут, в отрыве от населения», — поделилась своим мнением Татьяна С.

Ряд пользователей предполагает, что руководство Латвии постепенно сносит все преграды на пути фашизации этого государства.

«Не понять, то ли это месть, то ли страх. Мстить через 77 лет — глупо, бояться памяти людской — и вовсе не умно. Память — она не в памятниках, а в сердце. Борьба с памятниками, чтобы унизить русский народ? Это бесполезно. Русские становятся только сплочённей и злее, когда вокруг них враги», — подметила Татьяна Ч.

«Испугались, что люди пришли почтить память. Только заставить забыть не получится. Память о Великой Победе будет вечной, Россия не даст никому забыть преступления фашистского Запада», — уверена Ева А.

Нашлись и те, кто призывают российские власти прекратить какие-либо отношения со стремительно фашизирующейся Латвией.

«Латвия превращается в откровенно нацистское государство. Отныне это так. Пора разрывать дипломатические отношения с этой страной и прекращать любые поставки чего бы то ни было туда», — призывает Алексей Л.

Напомним, 13 мая издание BALTNEWS сообщило в своём Telegram-канале о том, что сейм Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Ранее в День Победы 9 мая власти Риги дали распоряжение сгрести бульдозером все цветы, которые местные жители принесли к подножию монумента.