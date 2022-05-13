Статья в журнале The Economist, согласно которой из-за сокращения импорта и сохранения экспорта на прежнем уровне в России наблюдается рекордный торговый профицит, а неэффективность антироссийских санкций Запада позволит России накопить больше средств, вызвала обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 13 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Вопреки прогнозам и надеждам Запада. И спецоперацию не остановили, вопреки возмущениям и провокациям того же Запада. И экономика не обрушилась, хотя Байден уже констатировал её смерть. Короче, людям на Западе пора вопросы начать задавать властям, почему их обещания всё никак не сбываются», — призывает Гузель Ф.

Многие пользователи пришли к выводу, что попытка США и их марионеток санкционным давлением и воровством резервов опрокинуть российскую экономику обернулась полным провалом.

«Как и говорилось изначально, санкции для России не критичны, доллар, как все мы знаем, только падает, евро тоже, рубль укрепляется, доходы России растут, и кто кого переиграл?» — интересуется Юлия М.

Некоторые комментаторы отмечают, что западные страны не рассчитывали, что антироссийские санкции станут для них самих огромной проблемой.

«Да просто европейские бывшие «партнёры» по указке США как шашкой намахали санкций, а последствий для своих экономик не просчитали, да и ОПЕК решил по другим правилам играть», — поделился своим мнением Станислав З.

«Так Запад ударил в стену мячиком в виде санкции и получил по лицу обратно. Сами решили мутить с ценами, а по итогу в выигрыше оказалась Россия», — написал Фома Х.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Часть людей полагает, что если бы Запад мог откатить время назад, то от таких самоубийственных санкций против России он бы отказался.

«Да Запад совесть уже грызёт, что Россия бабки рубит, а они сидят с инфляцией и нестабильностью в экономике», — предполагает Джеймс С.

Ряд пользователей указывает на то, что профицит в России не означает, что наша страна ничего не потеряла.

«Ну если учесть, что у России, по сути, украли 300 с лишним миллиардов долларов, то профицит не таким уж и позитивным кажется. Скорее, это утешительный приз», — считает Алексей О.

Нашлись и те, кто отмечают, что профицит должен сказаться позитивно на всей экономике Российской Федерации, а не попасть в карманы ненасытных олигархов.

«Главное, чтобы этот профицит пошёл на людей, а не в карманы чиновников», — пишет Сергей А.

«Просто из страны перестали вывозить деньги. А представляете, как бы мы жили, если бы последние тридцать лет олигархи не грабили страну?» — вопрошает Алексей Б.

«Сейчас важно кардинально изменить экономическую модель Российской Федерации, иначе весь этот профицит в результате окажется никому не нужным, а благосостояние российских граждан останется на прежнем уровне, если хуже не станет. Нужны новые, патриотичные кадры, которые не делают из Запада идола», — написала Наталья Р.

Напомним, 13 мая журнал The Economist опубликовал материал, согласно которому из-за сокращения импорта и сохранения экспорта на прежнем уровне в России наблюдается рекордный торговый профицит, а неэффективность антироссийских санкций Запада позволит России накопить больше средств.