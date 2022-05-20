Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена остается ниже критического минимума, пока более 80% зарегистрированных избирателей считают, что Штаты идут по неправильному пути, согласно результатам опроса Университета Монмут от 12 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Согласно опросу, проведенному 12 мая, рейтинг одобрения деятельности Байдена составил 38%. При этом показатель неодобрения достиг отметки в 57%. Для сравнения, в марте Байдена поддерживали 39% американцев, а 54% осуждали курс его политики. Опрос также выявил, что только 18% американцев считают, что Вашингтон идет по правильному пути.

В опросе, проведенном с 5 по 9 мая, приняли участие 807 американцев. Погрешность исследования составила 3,5%. С каждым из респондентов эксперты проводили телефонное интервью.

«То есть вы хотите сказать, что 20% считают, что мы на неверном пути? Правда? Это только доказывает, как легко манипулировать опросами с помощью формулировки вопросов», — критикует libsarepedos22.

«Я просто верю в то, что вижу своими глазами, а вижу я Джо Байдена и его прогрессивных головорезов, которые затягивают эту страну в пропасть. Так что да, Вашингтон выбрал неправильное направление, и я его определенно не одобряю», — указывает america-1st-always.

«Не верьте опросам. Все встали на чью-то сторону, и опросы теперь или либеральные, или консервативные. Показанные результаты фиктивны. Не обращайте внимания, Байдена поддерживают меньше людей», — подчеркивает ThinkAmericaFirst.

«Найти избирателя, поддерживающего Байдена сейчас, — это как пытаться найти француза после Второй мировой войны, который не был членом подполья во время войны: вы знаете, что они там были, но удачи вам в поисках того, кто признается в этом», — сравнивает d’artagnan0962.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Батарейки. Джо Байден

«Нетрудно указать на неудачи Байдена: с его правлением мы больше не являемся энергетически независимыми, цены на газ растут каждый день, наш престиж в мире падает, тысячи людей потеряли работу, он хочет потратить миллиарды на социальные программы, которые сделают миллионы людей зависимыми от правительства, и в то же время он не хочет, чтобы мы могли защитить себя от его антиправовой политики или тысяч нелегалов, которых он пропускает через южную границу», — рассказывает Mowerman:

«Список неудач Байдена такой же длинный, как список его обещаний. Однако чтобы увидеть список достижений, нужен микроскоп», — шутит bigly.

«Фондовый рынок рушится из-за высокой инфляции, растущих ставок и отсутствия доверия к нашему руководству — отдадим Байдену должное», — указывает jed1999.

«Моя интуиция подсказывает, что Байдена никак не могут поддерживать 38%. Скорее всего, в лучшем случае его поддерживают 10-15%», — предполагает rfm1956.

«Он действительно может достичь 20-21%, не забывайте о молодых либералах, которые не платят налоги, ипотеку или аренду. Они совершенно не затронуты текущей экономикой. Эта группа поддержит Джо, как бы плохо ни обстояли дела, просто потому, что это он не Трамп», — отвечает sodapopinski.