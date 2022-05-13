Скульптура под названием «Крик украинской матери», установленный в Княжеском саду Софии напротив памятника советским освободителям Болгарии, вызвала крайне негативную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к «произведению искусства» 13 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из видео «12.05.22 - Украинската майка» Скульптура «Крик украинской матери» в Болгарии

«Какой ужас! В плохом смысле этого слова», — отметила Нияра М.

Многие пользователи были в ужасе, увидев внешний образ нашумевшего памятника. Граждане отмечают, что такую жуть не в каждом фильме ужасов увидишь.

«Капец! Страшный памятник! Сценаристы фильмов ужасов и то до таких персонажей не додумались», — поделилась своим мнением Надежда П.

«Фу, блин! Как это развидеть? Расплавьте этот ужас обратно. Оно больше похоже на ксеноморфа из фильма «Чужой», чем на человека. Всегда знал, что мать бандерья выглядит страшно, но даже не подозревал, что настолько», — пишет Илья Л.

Некоторые комментаторы, наоборот, отмечают, что автор этой скульптуры очень тонко уловил всю суть современной нацифицированной Украины, которая уродует души людей, проживающих на этой территории.

«Вот именно такая мать и родила нынешних укронацистов и бандеровцев», — считает Алия Н.

«Меня будут преследовать кошмары», — написал Валентин С.

Часть людей полагает, что «Крик украинской матери», вероятно, может занять первое место среди самых страшных памятников мира.

«По сравнению с этим убожеством наша Алёнка в виде, напугавшая Россию, — лапочка», — считает Фёдор М.

Ряд пользователей указывает на то, что у киевского режима как-то не ладится с культурной программой, потому что каждый раз «творческие» провокации в его поддержку вызывают отторжение у того общества, где они происходят.

Цитата из видео «12.05.22 - Украинската майка» Скульптура «Крик украинской матери»

«Вот как это у них получается постоянно? Пытаются нагадить России, но каждый раз забывают снять штаны», — подметила Анна М.

«И что хотели этим сказать авторы? Всё, что вызывает этот памятник, так это только отвращение. Разве не другая должна быть цель у этого монумента?» — интересуется Алексей С.

«Красота — страшная сила. Похоже на издевательство над украинками, если честно. Тут нет ничего, кроме мерзких ощущений», — пишет Надежда К.

Отдельные комментаторы отмечают, подобные изваяния не стоят и пыли с тех советских памятников, посвящённых Великой Победе над фашизмом, которые попали в опалу европейских властей и находятся под угрозой сноса.

«Пока в Европе сносят прекрасные памятники советскому солдату и пытаются изменить историю, в Болгарии создают вот это. Ощущение, что Болгария настроена против Украины, если честно», — подозревает Кристина Е.

Нашлись и те, кто пишут, что, снося советские памятники и ставя подобные убожества, европейские страны не борются с российской культурой и российским взглядом на историю, они просто уничтожают всю свою культуру и полностью стирают историческую память.

«Если у Киева вот такая вот культурная поддержка, то нам в России бояться вообще нечего. Это другим надо бояться, где такие памятники ставят», — поделился своим мнением Николай П.

«Убогое уродство! Это даже не памятник, а так, металлом. Местные жители это сдадут на переплавку и правильно поступят», — считает Илья Б.

Напомним, 13 мая в Княжеском саду Софии напротив памятника советским освободителям Болгарии установили скульптуру под названием «Крик украинской матери», которая «напугала» пользователей интернета своим внешним видом.