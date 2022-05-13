Уход скандального пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки со своего поста вызвал бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 13 мая в социальной сети «ВКонтакте».

(сс) The White House Джен Псаки

«Ну, теперь на заслуженный отдых. Предлагаю на курортный белорусский берег, куда она предлагала американский флот направить», — шутит Антон К.

Многие пользователи не удержались от того, чтобы пошутить над уходящим, по сути, в историю легендарным официальным представителем Белого дома, который подарил российским гражданам множество улыбок.

«Правильно. Надо начинать учёбу в школе: выучить географию, вплотную заняться историей и другими основополагающими предметами. Для этого нужно много свободного времени!» — отмечает Галина Т.

«Печальная новость. Скучно без неё будет. Кто теперь смешить будет в Белом доме? Хотя Кличко же ещё есть! Теперь он вне конкуренции», — радуется Наиль С.

Некоторые комментаторы вынашивают надежду, что вслед за Паски Белый дом покинет и президент Соединённых Штатов Джозеф Байден, который, если судить по последним высказываниям, по интеллектуальному потенциалу не может похвастаться даже перед своим уже бывшим пресс-секретарём.

«Наконец-то! Одного клоуна выгнали, остался Байден. Надеюсь, скоро и он с поста уйдёт. А то рейтинг его оставляет желать лучшего», — напомнила Мирослава П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Часть людей считают, что после Псаки Америке нужен куда более адекватный и профессиональный представитель администрации.

«Будем надеяться, что теперь кто-то более способный займёт её пост. А то она постоянно бред какой-то несла, не справлялась с работой явно. Если не будут путать границы государств, то уже хорошо будет», — поделился своим мнением Никита З.

«Псаки — белая, с традиционной ориентацией, с потомством. Ну какой из неё пресс-секретарь самой толерантной администрации? Ну, уж хоть бы мужиком в прошлом была, так ведь нет — натуралка», — пишет Людмила Л.

Ряд пользователей указывает на то, что Белый дом подбирает себе пресс-секретарей исходя не из профессиональных качеств, а повинуясь современной американской толерантной повестке.

The White House Карин Жан-Пьер 35-й Пресс-секретарь Белого дома с 13 мая 2022 года

«А на её место придёт лесбиянка-негритянка. По норме так положено у них», — предрекает Олег Б.

«То есть они поменяют одну безмозглую рыжую дурочку на безмозглую ЛГБТ-чернокожую? Какова демократия, нет слов», — написал Денис М.

«У Псаки была исключительная профессиональность — выкручиваться от неудобных вопросов в никуда. Это гениально! Вот так надо работать болтунам с трибуны. Псаки — истинный дипломат. А преемница её — позор американской политики. Позорище. Следующая (-ий) будет трансгендер японского происхождения?» — вопрошает Светлана С.

Нашлись и те, кто думают, что Белый дом расстался с Псаки ненадолго, ведь ранее она уже уходила, но тем не менее благополучно вернулась.

«Она уже один раз уходила. Мы тогда слёзы лили. Если демократы придут к власти снова, после того как их республиканцы погаными тряпками выгонят с насиженных мест, я думаю, Псаки им ещё пригодится», — предполагает Лейла Т.

Напомним, 13 мая скандальный пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, покинула свой пост. Но место официального представителя Белого дома пустовать не будет — его займёт заместитель Карин Жан-Пьер — гаитянка и по совместительству представительница ЛГБТ-сообщества.