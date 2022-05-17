Сын экс-президента США Дональда Трампа Трамп-младший высмеял попытки администрации главы Белого дома Джо Байдена отправить еще $40 млрд «в качестве помощи Украине».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«$40,000,000,000.00!!! Создают [денежный — прим ред.] дождь на Украине… пока американцы страдают и страна сталкивается с дефицитом детского питания. Отличная работа, ребята. По крайней мере 7 долларов из этой суммы пойдут на помощь реальным украинцам… остальное — откат крупным военным и коррумпированным политикам», — написал политик.

Gage Skidmore Трамп-младший

Данное заявление Трамп-младший сделал в Instagram, прикрепив фотографию стриптизерши около шеста и восторженных зрителей, бросающих в девушку деньги. При этом фотография отредактирована в фотошопе таким образом, что на месте лица танцовщицы находится лицо президента Украины Владимира Зеленского, а лицо Байдена прикреплено к телу мужчины, жадно бросающего на сцену деньги. Бюстгальтер стриптизерши-Зеленского при этом сделан в желто-синих тонах.

Отметим, что Трамп-младший стал не первым крупным политиком, обратившим внимание на абсурдность планов отправить столь колоссальное количество денег Киеву. Накануне, 12 мая, сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол в одиночку заблокировал как минимум до следующей недели данный двухпартийный законопроект об отправке дополнительных $40 млрд, требуя предоставить подотчетность о расходах.

«Это угрожает нашей национальной безопасности и является откровенной пощечиной миллионам налогоплательщиков, которые испытывают проблемы с покупкой бензина, продуктов и поиском детского питания», — указал Пол.

Американские интернет-пользователи бурно прокомментировали пост под соответствующей публикацией.

«Всё, что хотел президент Трамп, это 15 миллиардов долларов на стену на нашей границе, но мы отправляем 40 миллиардов долларов на Украину, в то время как наша граница находится недостроенной, а в нашей стране наблюдается беспрецедентный дефицит детского питания», — пишет braxtonmt.

«Это оскорбление для стриптизерш всего мира», — шутит ryanweavercountry.

«Начальный курс по отмыванию денег — эти деньги пойдут на финансирование предвыборной кампании!!!» — восклицает missesjayvee.

«Байден закидал Зеленского деньгами, как восторженный зритель стриптизершу. Да, это реально отмывание денег. Без шуток… вы можете поверить, что есть люди, которые этого не понимают?????» — недоумевает larainelucille.

«Дети голодают, но давайте финансировать незнакомцев, которые не платят налоги», — осуждает hardcorecloser.

«Нужно посмотреть, кто голосовал за утверждение этих средств. К сожалению, в этом участвовало также много республиканцев», — напоминает earlfrickerfamily о том, что законопроект об отправке $40 млрд был однопартийным.

«Игра заключается в следующем: вы отправляете помощь в страну, которую контролируете. Как только помощь доходит до страны, ваши козлы, они же администраторы, распределяют деньги обратно Джо и Хантеру (например), которые затем делят их между членами семьи. Пелоси, Маккейн, Керри, Буш, Обама и т.д. Вот как они ВСЕ делают свои состояния. Если бы эти деньги действительно шли нуждающимся, мне было бы всё равно. Но это не так», — считает micahornelas.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Доллары

«Они не заботятся об украинском народе, им наплевать и на украинцев, и на американцев. Все это идет в карманы коррумпированного правительства в обеих странах», — подчеркивает alla_ratautas.

«Тот факт, что Джо Байден сбрасывает 40 000 000 000 долларов на Украину, не должен никого шокировать после того, как он и его сын Хантер были разоблачены в их закулисных сделках с Украиной. Американские налогоплательщики буквально оплачивают коррупцию Байдена», — переживает olemuricaofficial.

«Вы понимаете, что Байден использует НАШИ деньги, чтобы купить молчание Украины», — отмечает nagel_custom.

«Буквально ни один американец с функционирующим мозгом не поддерживает этот законопроект», — комментирует ryanbonzen.

Напомним, что нехватка детских смесей стала проблемой для американских семей по всей стране. В Южном Техасе, например, прилавки с детским питанием почти пусты, а некоммерческие организации работают сверхурочно, чтобы получить новые поставки.

Дефицит стал особенно острым после того, как бренд Abbott Nutrition отозвал товар с рынка из-за госпитализации по меньшей мере четырех детей и одной смерти. Ситуация также усугубилась на фоне проблем с цепочкой поставок и нехваткой рабочей силы. Издание The New York Times приводит данные исследования Datasembly, согласно которому за неделю, закончившуюся 8 мая, показатель дефицита детских молочных смесей в магазинах США достиг 43%, что на 10% выше, чем в прошлом месяце.