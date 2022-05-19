Американский сенатор Рэнд Пол от штата Кентукки в одиночку заблокировал как минимум до следующей недели двухпартийный законопроект о выделении Украине дополнительных $40 млрд, требуя предоставить подотчетность о расходах. Конгресс США пытался ускорить передачу столь крупной суммы на фоне успехов российских солдат во время военной операции на Украине.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

По мнению Пола, США не могут позволить себе «быть мировым жандармом себе в ущерб», и Конгресс должен предварительно изучить и дать взвешенную оценку тем расходам, которые понесут страны. Кроме того, республиканец решил внести на рассмотрение поправку о надзоре за тем, как именно расходуется крупнейший пакет иностранной помощи за последние два десятилетия. Однако сенатор-демократ Чак Шумер заблокировал это предложение.

Пол заявил, что Вашингтон не в состоянии спасти Киев за счет американской экономики, над которой нависли опасности в виде роста инфляции, государственных расходов и долга, а также угрозы краха доллара. При этом политик добавил, что «в результате принятия данного законопроекта общая сумма, которую мы (США) направили на Украину за два месяца, составит почти $54 млрд».

«Это угрожает нашей национальной безопасности и является откровенной пощечиной миллионам налогоплательщиков, которые испытывают проблемы с покупкой бензина, продуктов и поиском детского питания», — указал Пол.

United States Senate Рэнд Пол

«Все, о чем я просил, это включить в окончательный вариант законопроекта поправку, позволяющую генеральному инспектору отслеживать, на что расходуют. Любой, кто выступает против этого, безответственен», — позже написал политик в Twitter.

Добавим, что еще в 2014 году Дональд Трамп в качестве шутки написал в Twitter: «Надеюсь, что мы не найдем жизнь вне нашей планеты, потому что если мы все-таки найдем, то США, без сомнений, начнут отправлять туда деньги».

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию.

«Забавно, что мы по-разному оцениваем жизни и придаем значение только той борьбе, которая геополитически более важна для нас. В войне в Тыграе в прошлом году погибло до 500 тысяч человек, 2,5 миллиона были перемещены, а 4,5 миллиона нуждались в помощи. Мы когда-нибудь слышали что-нибудь об этой войне?» — спрашивает SamJohnston724.

«Отправка оружия только затягивает войну, что ужасно для украинцев. Кто из этих политиков требует дипломатического решения для прекращения кризиса? Почему мы поддерживаем прокси-войну с ядерной державой?» — недоумевает @AryaSRai.

«Он молодец, что не стал штамповать очередной закон об отправке оружия на 40 миллиардов долларов для ведения прокси-войны на полмира», — поддерживает @Thin_Beast.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь

«Хорошо! Американцы должны быть на первом месте!!! Точка. Мы уже отправили достаточно! Какого черта они делают со всеми этими деньгами?????» — недоумевает @RNDEZZIE70.

«Какой смысл покупать оружие для Украины, почему бы не найти мирное решение для прекращения войны», — задает риторический вопрос @Zemedaye.

«Просто давайте скажим НЕТ нашей политической элите, отправляющей наши налоговые доллары в другие страны», — призывает @jackmeh19 502 639.

«Хорошо. Думаю, пора бы Украине начать оплачивать свои собственные счета», — подчеркивает @jared_has.

«Разве $40 млрд было бы недостаточно для решения проблемы мирового голода?» — интересуется @ProjectWosky.

«Разве американцы не должны иметь ЗАКОННОЕ право получить ответ о том, куда пойдут 40 миллиардов долларов? Да. Украина. Но для чего? Для кого? Кто отслеживает бухгалтерию? Сколько еще будет отправлено? Делают ли на этом деньги политики или их семьи?» — спрашивает @Mark_Weissman.

«Благослови Господь Рэнда Пола. У нас нет 40 миллиардов долларов, чтобы дать Украине. У нас нет денег. Понимают ли люди, что печатание денег ФРС вызывает инфляцию?» — интересуется @gambling3NT.

«Что-то есть странное в том, что наши политики просят выделения всех этих денег… на мой взгляд», — замечает @ACBennett7.

«Наша система настолько сломана. КАК вообще она может так работать?!» — восклицает @DalyDonovan.

«Молодец, Пол! Спасибо, что продолжаете бороться за американский народ!» — благодарит @broseph_jiden.

«Готов поспорить, что многие американские семьи с трудом оплачивают свои обычные счета. Но либеральные СМИ вместо того, чтобы призвать Украину и Россию сесть за стол переговоров и найти политическое решение, эскалируют эту войну, которая может закончиться тем, что американские солдаты будут сражаться с ядерной державой», — беспокоится @SkyZamaray.

«Значит, в США есть хотя бы один здравомыслящий сенатор. Хорошо. США, величайшая страна на земле, изо всех сил старается эскалировать войну, вместо того чтобы стремиться к миру», — осуждает @psk1510.

Отметим, что нехватка детских смесей стала проблемой для американских семей по всей стране. В Южном Техасе, например, прилавки с детским питанием почти пусты, а некоммерческие организации работают сверхурочно, чтобы получить новые поставки.

Дефицит стал особенно острым после того, как бренд Abbott Nutrition отозвал товар с рынка из-за госпитализации по меньшей мере четырех детей и одной смерти. Ситуация также усугубилась на фоне проблем с цепочкой поставок и нехваткой рабочей силы. Издание The New York Times приводит данные исследования Datasembly, согласно которому за неделю, закончившуюся 8 мая, показатель дефицита детских молочных смесей в магазинах США достиг 43%, что на 10% выше, чем в прошлом месяце.