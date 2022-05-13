14 марта 2022 года принят Федеральный закон N 58-ФЗ, который дает субъектам РФ право отменить общественные обсуждения или публичные слушания при принятии и внесении изменений в правила землепользования и застройки, проекты планировки территории и прочие планы территориального развития.

Иван Шилов ИА REGNUM Застройка

Это болезненно напомнило ельцинское «Берите столько суверенитета, сколько можете унести», которое вызвало волну регионального сепаратизма, чуть не развалившего страну. Но теперь всё «скрепно»: суверенитет региональных властей от мнения населения идеально вписывается в нынешнюю философию и модель государственного управления.

Процесс, как говорится, пошёл. Московские власти после дипломатической недельной паузы постановлением Правительства отменили слушания на период 2022 года.

Согласно пояснительной записке на портале системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы, новый закон издан «в целях защиты национальных интересов Российской Федерации в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций». То есть, если перевести с политико-бюрократического на русский, перекрываемым источником подрывных антинациональных действий по факту признаётся само население РФ. Мешает оно властям проявлять неустанную заботу о себе, нерадивом. Пятая колонна обнаружена и обезврежена!

«По сути, публичные слушания — это эффективный способ предупреждения социальных конфликтов, — считает психолог Ирина Берман. — Именно нарушение властями диалога с общественностью только за период с 2017 по 2019 год по всей стране вывело на протестные мероприятия, по данным газеты «Ведомости», около 1 миллиона человек. Более трети протестующих выступали против точечной застройки, значительная часть боролась за сохранение зелёных насаждений и парков, исторических и культурных объектов, а также против свалок отходов, строительства ЛЭП и вышек сотовой связи и сноса гаражей. Учитывая то, что положение нового Федерального закона фактически легализует местное самоуправство, легко прогнозировать рост общественной нестабильности и недоверия властям. Особенно абсурдно это выглядит на фоне обострившейся в связи с последними событиями экономической ситуации в стране».

Фирс Журавлёв. Чиновник. 1884

По сути нововведения о праве отмены общественных слушаний по жизненно важным градостроительным вопросам фиксируют замаскированную бурным ростом коммерческого жилья тенденцию системной деградации градостроительной политики. Отбирая право граждан определять судьбу среды обитания, сама власть при этом демонстрирует отсутствие системного стратегического подхода к этим вопросам.

«Человек, его потребности перестали быть приоритетом. Главная цель — коммерческие показатели, — утверждает Олег Байдин, архитектор, руководитель департамента пространственного развития Правительства Республики Башкортостан. — Федеральные и региональные органы исполнительной власти рассматривают территорию страны как систему разграниченных делянок. Отсутствует целостная картина и чёткая иерархия ответственности и полномочий. Поэтому и нет единого государственного плана комплексного развития территорий. А на региональном уровне, к примеру, проект межевания отдельного городского квартала приоритетнее генерального плана и правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Потому что генплан отражает интересы жителей территории, а ПЗЗ — интересы бизнеса. То есть задачи, которые должны ставиться и решаться на высшем уровне, спущены на уровень тактический. Это как пулемётчику поручить разработку плана стратегического сражения. И в этой логике в стране отсутствует министерство архитектуры и градостроительства. Всё отдано в ведение Минстроя. Архитектор переводится с греческого как высший строитель. Приставку «архи» оторвали, и просто строителя поставили в зависимость от финансовой эффективности. В итоге — прорабы руководят теми, кто должен планировать обустройство жизненного пространства человека и всего народа».

Вопреки декларируемой «защите национальных интересов» за счёт лишения граждан права участвовать в судьбе своих городов, отказ от проведения общественных обсуждений градостроительных планов взломает последнюю линию обороны против лавинообразного процесса агломерирования российской территории. С одной стороны, раздувание рынка жилой недвижимости в нескольких ключевых агломерациях ведёт к депопуляции и деградации значительных территорий страны. С другой — закладывает предпосылки для социального кризиса в больших городах, где с начала либеральных рыночных преобразований активно продолжают захватывать под безудержное жилищное строительство территории уничтоженных заводов. И уже сейчас план по валу квадратных метров жилья входит в критическое противоречие с жизненной необходимостью резкого наращивания объёмов отечественного производства. Именно это должно определять ключевые показатели экономического развития, а не коммерческая отдача и валовые цифры строительной отрасли.

Психолог Ирина Берман усматривает ещё одну стратегическую проблему, связанную с государственным приоритетом финансовой отдачи строительной отрасли:

«Можно приводить целый комплекс причин так называемой «демографической ямы», в которой оказалась наша страна — вплоть до последствий наполеоновского нашествия и крепостного права. Но есть сегодняшняя данность — естественный прирост населения критически ниже его естественной убыли. Мы не в демографической яме, а у края демографической воронки. При сохранении этой тенденции, по данным социологов, к 2050 году коренное население России не превысит 70 миллионов человек. Я бы оценила эти прогнозы как слишком оптимистичные. И главная причина — общественно-психологическая. Она впрямую связана со средними размерами жилья. Метраж квартир массового домостроения при нынешних представлениях о комфорте явно не способствует деторождению. Более того, не исключено, что такие физические параметры жилья даже на подсознательном уровне блокируют инстинкт продолжения рода. Это входит в противоречие с тем, что для преодоления кризиса воспроизводства населения требуется заведомо более двух детей на семью».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

И даже перед лицом явной стратегической угрозы депопуляции, прикрываясь «защитой национальных интересов», законодатели явно продвигают интересы застройщиков. Свежеутверждённый ФЗ открывает для них возможность не прибегать к затратным лоббистским подходам и даже силовым методам подавления недовольства жителей, чтобы бороться за прибыль. Слово за региональными властями. Москва уже выступила флагманом и моментально воспользовалась нововведением. Последуют ли за ней регионы? Политолог Дмитрий Журавлёв даёт этой перспективе пессимистичную оценку:

«Мелкометражные квартиры легче реализовать. Сколько придётся возиться с квартирой для семьи с тремя—четырьмя детьми! Нынешняя однушка — это расфасовка оптового товара розничными частями. Но, увы, эта коммерческая логика не противоречит государственной. Государство считает, что оно свою задачу выполняет: даёт налоговые и законодательные льготы, а застройщик пусть строит и обеспечивает необходимые показатели отчётности выполнения госпрограмм. Причём механизмы и формулы этой оценки сам же оценщик и формирует. Так строитель побеждает стратега, и замыкается порочный круг, в котором места интересам нет», — считает Дмитрий Журавлёв.

Возможно, законодательная блокировка права инициативных групп граждан, пытающихся на общественных слушаниях решать судьбу своей жизненной среды, вызвана желанием пресечь вторжение населения в сферу стратегической компетенции региональной власти. Но в таком случае сама власть должна осознавать, что берёт на себя всю полноту ответственности за наличие у неё той самой стратегической компетенции.