В Софии напротив мемориала, посвящённого Советской армии, установили новую скульптуру под названием «Крик украинской матери».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Скульптуру «Крик украинской матери» оценили пользователи мессенджера Telegram. Многих участников обсуждения скульптура напугала. Иные также отметили, что данное произведение искусства вполне способно оскорбить украинских матерей.

«Древнее зло проснулось», — отреагировал Вадим.

«Жуть какая… Как будто крыса на задних лапах», — написала Дарья Ч.

«Что ты такое? Похоже это на «Чужого», — пишет А. П.

«Ну это трындец вообще!» — добавила Илона К.

«Нападение пришельцев», — иронизирует Dmitry K.

«Скорее это предсмертный визг Европы», — написал freesmart.

«Истинное лицо русофобии во всей красе», — отметил Юрий.

«Как-то болгары к украинцам плохо относятся», — с сарказмом комментирует Игорь Ч.

«Какой ужас! Главное ночью там не ходить, а то обделаться можно… Подумаешь, что инопланетяне прилетели землю захватывать», — отреагировала Татьяна К.

«Неужели украинки глазами болгар такие некрасивые?» — недоумевает Ирина.

«Интересное чувство юмора у болгар. Это тонкий намёк украинским беженцам?» — задалась вопросом Татьяна.

«Ужас, не приснилось бы ночью…» — иронизирует Chulpan S

Цитата из видео «12.05.22 - Украинската майка» Скульптура «Крик украинской матери»

«На гуманоида больше похожа, чем на женщину», — написал один из участников обсуждения.

«Ох ё! Я думал памятник Алёнке — это квинтэссенция уродства, а оно вон как вышло… Верните Алёнку на место, она прекрасна!» — добавил Feel.

«Это же издевательство какое-то над людьми. Жуть просто», — возмутилась Elena U.

«Свят, свят, свят! Какой ужас…» — добавил Евгений З.

«Когда надо впарить свою поделку, а тут повод подвернулся», — пошутил Amor O.

«Какие ценности, такое и искусство», — отреагировал Vadim.

«Больше похоже на такой толстый, но с такой подачей нереально тонкий троллинг. Реально, мать украинская эта похожа больше на гоблина или морлока какого-то. Или на последовательницу дедушки Нургла», — написал Миша М.

«Интересно, как к этому отнесутся украинские матери?» — задумалась Elena.

«Страшная, как вурдалак!!! видимо в Болгарии про украинцев знают больше, чем все остальные», — с сарказмом пишет Анна Т.

«Интересно, они хотели оскорбить или поддержать этим памятником украинских матерей. По мне, так оскорбить, и в целом, я думаю, получилось», — отметил Дмитрий Ф.

«А ведь болгарам с этим памятником на площади города жить», — отреагировала Ольга К.

«Такое ночью увидишь — обо*решься или сразу протрезвеешь. Если смысл памятника в этом, то гениально. Если реально они так видят украинских матерей, то украинцы для них какие-то гоблины… А ещё русские — орки. Да, мы красавчики», — с юмором добавила «Лапушка».

«Да уж… просто унизили украинских матерей…» — написала Alisa.

«Почему-то мне ее сразу добить захотелось… Она выглядит, словно монстр какой-то», — отреагировал Женя Э.

«Это собирательный образ нынешней Украины… Уродливый, осатонелый и ужасающий… Фото на фоне солдат, это как упыриха бежит от креста, так и современная Украина восстает и бежит от советского прошлого и здравого смысла! Авторы скульптуры и не догадались, что изобразили Украину…» — написала Елена.

«Горе и скорбь матерей, провожающих своих сыновей на войну, это наверное самое страшное. Но создать такую нелепую и изуверскую скульптуру, это просто оскорбление материнских чувств», — возмутилась Лариса Б.

«Похожа на персонажа из фильма «Сайлент Хил». Самый ужасный фильм ужасов, который я смотрела. После него больше не смотрю ужастики», — пишет Anhelika.

«А что Украина по этому поводу думает? Я всё понимаю, но это жесть…» — подытожила Juliya.