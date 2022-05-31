Полиция совместно с боевиками территориальной обороны в Одессе начала проводить рейды по домам одесситов с целью изъятия у них ТВ-оборудования, которое способно транслировать российские телеканалы. Об этом 12 мая сообщило РИА Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Занавес

В соответствии с данными, полученными у источника в силовых структурах России, данные меры решили принять на фоне роста недовольства действиями украинских властей и ухудшения условий жизни местного населения.

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Информацию обсудили в мессенджере Telegram.

«А потом напишут, что это «клятые москали» телевизоры вывозят», — иронизирует Badri.

«Так они ж ещё хуже себе делают. Теперь они познают гнев диванных войск. У них отняли самое святое — телевизор!» — шутит Тимур.

«Боится Киев народа, это хорошо. Кстати, есть смысл задуматься украинцам: а почему так происходит? Я немножко намекну, почему — они боятся, что граждане Украины прозреют…» — задумался Антон П.

«Да здравствует демократия и свобода слова», — шутит Andrey.

«Да в Одессе одни «сепаратисты», они ещё и по-русски говорят!!! Явно предатели», — с сарказмом написал Vladimir.

«А что, памятники все победили — пошли в ход телевизоры?» — иронизирует Evgenya S.

«И они хотят так добиться поддержки населения? Только больше против себя настраивают!» — отметил один из участников обсуждения.

«Борьба за умы в разгаре», — отреагировала Liliya M.

«Если бы украинские нацисты знали, что книги можно читать, они бы их начали сжигать!!!» — не без сарказма прокомментировал новость Мартин.

Сожжение книг в нацистской Германии

«Они сами понимают, что будет, когда войска РФ освободят Одессу. То же, как и с Херсоном», — подчеркнул Андрей.

«Молодцы! Нужное дело делаете, население вас ещё больше возненавидит и будет ждать русские войска с нетерпением», — добавил один из участников обсуждения.

«Будут разбирать на схемы…» — написала Anna M.

«Придут наши — большинство коренных одесситов будет помогать отлавливать этих «патриётов». Не сомневаюсь! Одесса — это целый мир. Но никак не только бандеровское кубло», — отреагировал Сергей.

«Ещё смартфоны отобрать, дать кнопочные, только без радио», — с сарказмом добавил Evgeniy B.

«Как показывает практика — отключение средств дебилизации приводит к тому, что больше людей выходит на улицу с непредсказуемыми последствиями», — отметил один из комментирующих.

«В Одессе понятно, почему настроения людей меняются. Все помнят сожжённых заживо», — напомнил Арти.

«Да, это настоящий страх перед правдой», — отреагировала Ksunchik.

«Похоже на бред», — считает MRNVT.

«Парни, не забудьте еще и радиоточки отнять. И компьютеры — тоже. Да и интернет можно отключить. А вообще, чтобы не мелочиться, можно вырубить свет и делов-то. Одна мова, одна церква, один райх!» — с сарказмом подытожил Celle.