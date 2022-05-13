Столетний юбилей КСМК — Коммунистического союза молодежи Китая — стал важным и знаковым событием в жизни страны. Комплекс праздничных мероприятий, связанных с датой 5 мая 1922 года — днем создания организации — растянулся на несколько дней и завершился прошедшим 10 мая торжественным собранием, состоявшимся в Большом зале Дома народных собраний в Пекине. Поскольку внутренняя политика в КНР наблюдателями в этом году рассматривается через призму приближающегося XX съезда КПК, постольку главным итогом юбилейной кампании можно считать скорее всего окончательное завершение экспертных разговоров на тему некоей «комсомольской фронды» нынешнему руководству страны и претензий на лидерство.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Данная тема, в целом актуальная для периода, когда страну возглавлял прежний лидер Ху Цзиньтао (2002–2012 гг.), в прошлом глава КСМК, в условиях конституционной реформы 2018 года, отменившей ограничение по количеству сроков у власти первого лица, сложившееся при Дэн Сяопине, по-видимому полностью утратила актуальность во втором сроке нынешнего лидера Си Цзиньпина (начиная с 2017 г.); в очередной раз доказано, что консолидация власти и страны при наличии сильного лидера со стратегической программой развития благотворно влияет на стабильность и нивелирует противоречия, как реальные, так и потенциальные.

Официальное интернет-представительство президента России Ху Цзиньтао

Чтобы закрыть тему внутренних раскладов и подвести под ними черту, отметим, что определенные «варианты» существовали еще пять лет назад, перед XIX съездом КПК, когда в его подготовке просматривались две линии. Одна, которая и была принята на вооружение, — отмена упомянутых ограничений с помощью реформы конституции (принципиальное решение об этом, по китайской традиции, и принял тогда съезд) с прицелом на пролонгацию властных полномочий Си Цзиньпина за рамки 2022 года. Именно тогда они должны были завершиться по прежней модели организации власти. Другая линия вместо консолидации предполагала в определенном смысле обострение, связанное с «обязательной» ротацией руководства в 2022 году.

С этих позиций выступала часть партийного руководства во главе с тандемом одного из нынешних членов Политбюро ЦК, вице-премьером Госсовета КНР Ху Чуньхуа, и экс-главой крупнейшего города страны Чунцина Сунь Чжэнцаем. Принадлежность их к «комсомольцам» (Ху Чуньхуа, как и Ху Цзиньтао, возглавлял КСМК) в данном случае скорее вторична. Речь шла о приоритете векторов внешней политики страны. Си Цзиньпин с момента своего прихода к власти взял твердый курс на «континентальную» политику, центральным звеном которой является сближение с Россией — двустороннее и в рамках ШОС.

Официальное интернет-представительство президента России Ху Чуньхуа

Другое крыло более ориентировалось на перехват рычагов глобального управления у Запада в международных институтах, а для этого — продолжение курса на тесные экономические связи с Западом, прежде всего с США, с которыми у Китая рекордный товарооборот, превысивший в прошлом году планку в 750 млрд долларов. Ситуацию рассудила сама жизнь: приход к власти в Вашингтоне Дональда Трампа ознаменовался началом запущенной по инициативе США торговой войны, в которой Китай отвечал строго симметрично, но уверенно, с осознанием своей правоты и силы.

После Трампа пришел Джо Байден, который, вопреки определенным ожиданиям нормализации отношений, перевел торгово-экономическую войну в геополитическую плоскость военной политики, дав толчок блоковому строительству в рамках так называемого «Индо-Тихоокеанского» региона (ИТР). С началом нынешних событий на Украине Пекин начал подвергаться растущему давлению против укрепления его связей с Россией со стороны не только США, но и евросоюзовских сателлитов Вашингтона по НАТО. И исторический выбор на этом фоне китайской стороной был сделан однозначный — на поддержку России.

Однако еще до всего этого определенные внутренние подвижки произошли в самом Китае. В частности, распался тандем Ху — Сунь; последний оказался замешанным в коррупции, и в условиях жесткой борьбы с этим социальным злом был исключен из КПК и осужден к пожизненному заключению. Поэтому на XIX съезде в октябре 2017 года вопрос о выборе между двумя линиями уже не стоял, а Ху Чуньхуа, вопреки ожиданиям и экспертным оценкам, не вошел в состав «семерки» Постоянного комитета (ПК) Политбюро ЦК.

Празднования нынешнего юбилея КСМК возглавил лично Си Цзиньпин, и это очень важно с точки зрения демонстрации неразрывного партийно-комсомольского единства перед съездом, на котором всё идет к тому, что никакого «противоборства линий» не будет. Подведение итогов длительного исторического развития КНР, поводом к которому послужило прошлогоднее столетие КПК, как и сделанные заявки на будущее, не оставляют сомнений в том, что наполненное исторической динамикой правление председателя Си — наилучший и к тому же естественный путь для страны, набравшей значительную инерцию развития.

antilong Си Цзиньпин

Ввиду этого она вступает в решительное противостояние с коллективным Западом, который, напротив, утрачивает свои позиции в ходе международного кризиса, запущенного китайско-американским противостоянием и продолженного российской военной операцией против проамериканского киевского марионеточного режима. Первый важный — психологически и исторически — рубеж на пути «великого возрождения китайской нации», идеологического концепта, внедренного Си Цзиньпином в рамках «китайской мечты», пройден к партийному юбилею. В апреле прошлого года было объявлено об успешном завершении в стране борьбы с бедностью и нищетой, что позволило в канун юбилея, в июне, сделать вывод, что к 2021 году выполнен план создания общества среднего достатка.

Следующий крупный рубеж намечен на 2049 год, к столетию КНР, когда Китай должен превратиться по сути в сверхдержаву — построить высокоразвитое, модернизированное социалистическое общество. Между этими рубежами, уже вошедшими в партийную историографию под названием «двух столетий», находится внедренный XIX съездом «промежуточный финиш» — завершение в стране социалистической модернизации, намеченное на 2035 год. Если перевести сроки достижения этих рубежей на более привычный нам язык советской партийной истории, то по аналогии можно считать, что к 2035 году должна быть построена материально-техническая база социализма, а последующие почти полтора десятилетия будут посвящены совершенствованию социалистических общественных отношений.

Главная и ключевая мысль сказанного Си Цзиньпином во время юбилейных торжеств в Пекине несколько дней назад: комсомол — подрастающий «эшелон партии», призванный к середине века решить стоящую перед страной задачу «национального омоложения». В полном соответствии с советским опытом, Си предлагает «триединство» КПК, КСМК и Молодых пионеров Китая (МПК) — детской организации. И отмечает, что более тесное соединение в этом триединстве проблемы воспитания молодежи и своевременной ротации кадров играет важную роль в укоренении идей социализма и коммунизма. Вопреки измышлениям о «капиталистическом перерождении» КПК, коммунизм остается главным партийным идеалом, достижение которого ставится во главу угла задач партии на каждом съезде.

Ccyl.org.cn Мемориальная площадь первого национального конгресса Коммунистической лиги молодежи Китая

Си Цзиньпин в своем докладе подчеркнул, что КСМК для молодых людей — это «школа», позволяющая не только понять и проникнуться идеями марксизма — социализма и коммунизма, но и творчески применять их на практике, в интересах страны и народа. «Китайская специфика» социализма не должна вводить в заблуждение. Речь идет не об «особом», «китайском» социализме, а о соединении социалистической и коммунистической доктрины с национальными особенностями Китая. И если подходить к проблеме с этой стороны, следует признать правоту вывода XIX съезда КПК о том, что именно социализм лучше всего подходит Китаю с точки зрения народного менталитета.

При Си Цзиньпине вообще верх берет тенденция, при которой КПК, превращаясь в ядро общества, становится стержнем и для общественной активности, и для государственной деятельности. Именно партия, словами лидера, «охватывает и направляет людей всех поколений, организуя преодоления угроз и вызовов времени и достижения поставленных целей». А молодежь для партии и страны он считает средоточием ожиданий, ибо «молодые люди подобны саженцам, которые процветают на земле, и однажды они вырастут в высокие деревья».

Иерархия партия — комсомол — пионерия — это только одна сторона этого тренда; другой, не менее наглядной, выступает жесткость партийного руководства силовыми структурами сверху донизу, о чем говорилось и раньше, но только с приходом Си Цзиньпина эта руководящая установка стала приобретать форму категорического императива. «Партия командует винтовкой» — это продолжение тезиса о «винтовке, рождающей власть», выдвинутого еще Мао Цзэдуном.

Ccyl.org.cn КСМК

Оно отражает специфику Новейшей истории Китая, в которой КПК, как и РСДРП (б) в России, вышла на политическую арену намного раньше прихода к власти и создания социалистического государства. Но вот с вооруженными силами все обстоит иначе. Советская Красная армия — детище Великого Октября. В Китае же наоборот: НОАК появилась и вступила в вооруженную борьбу с чанкайшизмом, а затем с японской агрессией намного раньше появления КНР, которая, в отличие от советского опыта, стала результатом победы китайской Красной армии над силами феодально-буржуазной реакции в годы Гражданской войны 1945–1949 годов.

Комментируя выступление партийно-государственного лидера, в китайском экспертном сообществе отмечают, что сегодняшний комсомол намного ближе к партии политически по ряду причин. Во-первых, у нынешней молодежи совсем иные условия старта: за годы социалистического строительства, особенно в XXI веке, в стране создано очень многое, чего не было раньше, поэтому и возможности у молодежи другие.

Во-вторых, в прошлое ушла определенная автаркия Китая от мирового сообщества, особенно характерная для начального, весьма бурного периода истории КНР. Сегодняшняя молодежь в отличие от своих предшественников, гораздо лучше представляет себе мир в комплексе взаимосвязей и противоречий и понимает роль и место, цели и задачи в нем Китая. Она более образованна и амбициозна, готова подтверждать и утверждать внутренние успехи страны на международной арене.

В-третьих, молодые китайцы сегодня идут в ногу со временем и потому осмыслили и осилили беспрецедентную по сравнению с предыдущими временами историческую динамику, в том числе в части, касающейся темпов развития страны, технологических и социальных преобразований. Именно для того, чтобы мобилизовать и направить энергию нового поколения комсомольцев в интересах страны, КСМК жизненно необходимо твердое партийное руководство.

Безусловно, нам, в России, следует очень хорошо понимать уровень осмысления китайским руководством причин и результатов распада СССР, вопросами которого в стране занимаются сразу несколько мощных научных институтов и центров. В КПК безусловно заметили, что в особенности на завершающем этапе деструктивных процессов в СССР именно структуры ВЛКСМ вышли в ряде вопросов на первые роли в сдаче социалистических позиций, сформировав в своих рядах так называемое «рыночное» лобби. И именно поэтому в условиях нынешней жесткой стычки с Западом, в которой Китай явно ожидает скорого обострения, вопросы работы с молодежью на уровне официальных организаций нуждаются во внимании и укреплении.

В заключение повторим мысль, которая и будет главным выводом из прошедших в Поднебесной юбилейных комсомольских торжеств. Партийная вертикаль, в которую отныне встроен китайский комсомол, имеет не только организационный, но и идеологический характер. Общие цели и задачи партийных и комсомольских организаций — лучшая страховка от конъюнктурных противоречий, которые привносятся извне, и одновременно — эффективный инструмент их разрешения там, где эти противоречия носят объективный характер, выступая следствием быстрого роста.

Отметим, что китайский опыт активно перенимается и российской стороной; об этом, в частности, говорит прошедший 25 апреля в Москве специальный китайско-российский молодежный форум, посвященный юбилею КСМК. Сохранив и приумножив в своей практике лучшие советские традиции, китайские товарищи сегодня помогают и нам самим их вспомнить.