Поставки природного газа в Европу сегодня кажутся намного менее надежными, чем несколько недель назад, пишет 13 мая The Wall Street Journal. В прошлом месяце Москва заявила, что прекратит поставки в Польшу и Болгарию, а на этой неделе ставки снова выросли после того, как украинский газотранспортный оператор заявил, что прекратит транспортировку российского газа. Это побудило Москву ввести санкции в отношении 31 европейской энергетической компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Кто-то может счесть разыгравшуюся драму бряцанием оружием: Россия и Европа остаются энергетически взаимозависимыми, а газу до сих пор удавалось протекать сквозь все возможные региональные конфликты. Однако доверие ушло, и появилась реальная угроза для поставок.

Существуют физические риски. За последние три месяца 2021 года через Украину в Европу было перекачано около трети российского газа, также через нее проходят нефтепроводы. Существует ненулевая вероятность того, что какая-то энергетическая инфраструктура будет повреждена, намеренно или случайно.

utg.ua Украинская ГТС

Политические осложнения также могут вызвать перебои с поставками. Первые санкции не затрагивали энергетические потоки в Европу, но это уже не так. США наложили запрет на закупку российской нефти, Европейский союз планирует ввести аналогичное эмбарго. Эти санкции или иные события, например, вступление Финляндии или Швеции в НАТО, могут заставить Москву принять ответные меры и отключить подачу газа в европейские страны. Да и у Киева может возникнуть соблазн остановить потоки, которые помогают финансировать российские вооруженные силы.

Чтобы заменить российский газ, Европе потребуется скупить весь спотовый рынок СПГ, заявил на прошлой неделе глава Shell. Технически это возможно, но фактически неосуществимо. Таким образом, любое серьезное нарушение поставок приведет к дефициту. Если Россия полностью прекратит экспорт энергоресурсов в Европу, в том числе и газа, это, вероятно, приведет к экстремальному взлету цен, значительному сокращению спроса и, возможно, даже к нормированию электроэнергии. Однако отключений пока еще всё-таки можно избежать, говорит аналитик компании Rystad Energy Фабиан Рённинген.

По оценкам компании, нынешних запасов Европе хватит на большую часть 2022 года, если не случится непредвиденных погодных осложнений. Но перспективы следующей зимы мрачнее. Германия больше всего зависит от российского газа, хотя оценки экономических последствий от его потери сильно разнятся.