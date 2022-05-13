Украинский парламент принял закон, разрешающий конфискацию имущества у украинских граждан, поддерживающих российскую военную спецоперацию. Конфисковать имущество разрешено «по решению суда».

Цитата из кф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Ну какая программа, я же атаман идейный!

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения считают, что данный закон позволит Киеву по ложным обвинениям в поддержке России, по сути, грабить украинских граждан.

«Это у них свободой слова называется. Всё… Понеслось… Грабёж начался… Самый что ни на есть настоящий. Это перед капитуляцией. Историю учим и видим… Перед сменой власти всегда начинается вот такая свистопляска…» — иронизирует Ирина.

«В первую очередь это может коснуться УПЦ (Украинской православной церкви Московского патриархата — М. Р.). Под это и принят закон. И они уже объявили УПЦ врагами», — отметила Irina S.

«Просто украинская хунта — беспредельщики», — добавил Сергей.

«Подавятся», — написал Alejandro.

«Я так понимаю, что под этим предлогом можно грабить кого угодно», — написал один из участников обсуждения.

«Они развязали руки бандитам. Теперь любого обвинения в симпатиях к России достаточно, чтобы лишить человека имущества», — комментирует новость Vlad G.

«Скоро у них Киев конфискуют», — с сарказмом отреагировала Надежда С.

«Понеслось. Теперь понравился домик соседа — пошел, сказал, что он сторонник спецоперации, и всё, домик твой. Никто и проверять не будет», — написала Lyudmila K.

«Вот это свобода слова, вот это Европа», — не без сарказма отметил Александр К.

«Если они людей без суда и следствия к столбам привязывают. Ещё и при наличии и без разбора розданного оружия, то картина вырисовывается весьма печальная для самих же граждан, проживающих на этих территориях», — прокомментировал новость MagribMG.

Цитата из видео ПОП ММА Подозреваемый, привязанный к столбу. Украина

«Украины больше нет. Хотя классная страна была!» — отреагировал «Дагги».

«Чье имущество приглянулось, тот и сторонник спецоперации… Я так понимаю, ряды сторонников спецоперации будут расти с бешеной скоростью», — пишет 9869.

«Зерно уже вывозят, теперь и в кошелек залезут. Живите потом как хотите», — отметила Татьяна.

«Зерно уже в Европу вывезли. Теперь по любому поводу из домов выгонять будут! Кастрюли на ваших безмозглых головах оставят!» — отреагировала Наталья F.

«А сторонником операции станет любой, у кого есть что-то ценное и нет защитника. Ждём появления крышующих органов», — добавил Виталий Ф.

«Узаконили мародёрство? Любого можно обвинить в поддержке и ограбить», — считает Александр Ш.

«Правильно, против своих запуганных граждан проще воевать. Демократия во всей своей красе. У Америки точно чему-то и научились», — отреагировал Алексей.

«Ну что за народ такой? Лишь бы унизить, ограбить, сжечь, расстрелять… И всё своих же», — возмутилась Olga.

«Раньше, чтоб очернить и посадить, на Украине дурь подбрасывали, теперь будут флажки России подбрасывать…» — добавил «Вся маршрутка».

«Воруй — не хочу. Батька Махно смотрит в окно…» — с сарказмом подытожил Wild Сat.