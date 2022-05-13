Россия в 2022 году может достичь рекордных показателей по урожаю. Об этом 12 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Иван Шилов ИА REGNUM Сельское хозяйство

«Урожай зерна может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн пшеницы. Если так произойдёт, а мы будем рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России», — отметил Путин.

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Заявление российского лидера обсудили в мессенджере Telegram.

«Наши «надёжные партнёры» зубами скрипеть будут», — отреагировал В. А.

«У Байдена сердце слабое, такие новости ему вредны», — с сарказмом добавил Kay Yak.

«И так было всегда, кормила планету Российская империя, потом великий СССР, а в последние годы Российская Федерация!!! А эти предатели (Запад) будут просить ещё скидку на продовольствие. Для предавших Россию цену сделать в 10 раз выше, чем дружественным странам. Как по мне, вполне справедливо», — отметил Journalist.

«Зерно и энергоресурсы — всё, что надо для развития России», — добавил Ипполит.

«Я думаю, в этом году все русские займутся своими огородами, уж с едой у нас точно проблем не будет», — отреагировал Sa Na.

«Вот это сейчас самое главное. У нас зерно и газ, а у них (Запада. — А. Ц.) гаджеты. Ах да, еще и либеральные ценности», — комментирует заявление Владимира Путина Yulia G.

«И не дай Бог хоть один эшелон уйдёт на Запад!» — предостерег Иван.

«Площадь посевов увеличили, плюс вода в Крыму», — пояснила в свою очередь Татьяна L.

Властарь Северо-Крымский канал

«Западу ни грамма зерна», — призвал один из участников обсуждения.

«Как-то рано об урожае говорить…» — задумался Вадим.

«Владимир Владимирович троллить изволят-с», — добавил Владюша.

«Совсем нет совести у России. На неё санкции, а она жирует», — пишет Софья С.

«Определенно санкции действуют. Вопрос только, на кого и как», — с сарказмом отреагировал Василий Т.

«Как сказал Путин: с нами Бог!» — написал Space.

«Троллинг 80 уровня», — добавила Ольга Б.

«Семья растет, кормить нужно», — отметила Ирина.

«Ну вообще, зима хорошая была для будущего урожая, снега много было», — добавила Julia.

«Можно продавать, можно за золото. Но не содомитам — эти обойдутся», — прокомментировал новость Mirror.

«Ещё посевная не закончена по всей России, а уже урожай посчитали. Дай-то Бог, чтобы ожидания подтвердились», — отреагировала Мила.

«Главное, вытерпеть! И не кинуться мир накормить!.. Пусть осознают, на кого замахиваются!» — написала Лола.

Government-nnov.ru Сельское хозяйство

«Главное: продавать в Африку, Азию, Латинскую Америку (в договорах с припиской — без перепродажи…) Это рационально, если им голод сулит — надо жителей кормить, а не перепродажей барыши наваривать… Как на рубль переходить, так рынки перед одними открывать — перед другими закрывать, а не в Европу и США», — отметил Евгений.

«Как можно так обламывать обитателей евроколхоза?.. Только собрались посмотреть, как мы салат из березовой коры готовим. Теперь придется им рецепт отправить…» — иронизирует Евгения.

«Ох и ох. Россия совсем о*ренела. От санкций не сдохла, от голода и холода — тоже не грозит… Что за народ такой?» — смеется Yuliya.

«И недружественным странам от этого не достанется ничего», — подытожила Anna R.

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