Западные санкции и последующее поведение иностранных компаний, работающих, или правильнее сказать работавших, на рынке России, продемонстрировали попрание всяких норм делового оборота. Громкие демонстративные хлопки дверьми, разрыв контрактов в одностороннем порядке (и хорошо если хотя бы с уведомлением второй стороны), а также молчаливое неисполнение ранее взятых на себя обязательств. Этот полный букет на сегодня наблюдается в России со стороны ряда юрлиц-иностранцев. Кто-то, потупив бесстыжие глаза, объясняет это давлением со стороны руководства стран ЕС, а кто-то даже не считает нужным что-то объяснять. Что делать в этом случае российским компаниям-партнёрам? Можно пойти по пути ЕС и Украины и изымать имущество этих так называемых «партнёров», но наш бизнес ищет более цивилизованный путь. На сегодня в арбитражах России уже есть несколько исков, связанных с недобросовестным поведением иностранных исполнителей. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «12 стульев. Реж. Марк Захаров. 1976. СССР Мошенник

Суда бросил, контракт разорвал

В России реализуют проект по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове — «Арктик СПГ 2». В 2014 году в Ямало-Ненецком автономном округе было создано одноимённое ООО, которое выступает оператором проекта. Фирма принадлежит ПАО «Новатэк» (60%), а также концерну TotalEnergies (10%), китайским корпорациям CNPC и CNOOC (по 10%) и JAPAN ARCTIC LNG (консорциуму японских компаний MITSUI и JOGMEC) — 10%.

Проект включает в себя строительство трёх технологических линий по производству сжиженного природного газа общей мощностью 19,8 млн т СПГ в год и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн ежегодно. Капитальные вложения в него ранее оценивали в $21,3 млрд.

На сайте проекта уточняется, что за счёт уникального месторасположения полуострова Гыдан будет создана гибкая конкурентоспособная логистическую модель, которая обеспечит круглогодичные поставки СПГ на перегрузочные СПГ-комплексы в Мурманской области и на Камчатке для последующей отправки на рынки стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Пуск первой линии планировался на 2023 год, с поэтапным вводом объекта в 2023–2025 годах.

В декабре 2018 года ООО «Арктик СПГ 2» подписало контракт с компанией «Сарен Б. В.» (Saren B. V.), зарегистрированной в Нидерландах, на проектирование и изготовление трёх оснований гравитационного типа для проекта «Арктик СПГ 2».

arcticspg.ru Проект «Арктик СПГ 2»

В свою очередь «Сарен Б. В.» в декабре 2020 года и в декабре 2021 года подписывает два контракта с ООО «Боскалис» — на выполнение работ по устройству основания нижней плиты технологической линии СПГ и выполнение работ по разбору перемычек БДС1 и БДС2. Для работ «Боскалис» предоставило два судна — земснаряд «Нордик Джиант» («Nordic Giant») и понтон «Арктик Скрэйдвэй».

А уже в начале марта 2022 года ООО «Боскалис» «без объяснения причин и уведомления компании «Сарен Б. В.» фактически остановило ведение работ, оставило суда в порту Мурманск» и направило извещение об одностороннем прекращении действия договоров. Это привело к необходимости искать субподрядчика, что в свою очередь «влечет как существенное увеличение работ, так и сроков их выполнения». Убытки по одному сорванному контракту оценили в 7 113 128 857,5 рубля, по второму —в 668 440 854 рубля. В конце апреля 2022 года нидерландская компания уступила ООО «Арктик СПГ 2» все свои права по договорам. Теперь ООО готовится к подаче иска, но, чтобы был реальный шанс возместить убытки, еще до подачи заявлений компания обратилась в арбитраж с просьбой ввести обеспечительные меры — арестовать суда, брошенные ООО «Боскалис» в Мурманске.

Буквально неделю назад арбитражный суд Мурманской области арестовал два судна — земснаряд «Нордик Джиант» («Nordic Giant») и понтон «Арктик Скрэйдвэй». На сегодня они переданы на ответственное хранение компании «Онего Шиппинг Лтд» из Санкт-Петербурга.

Оба арестованных судна принадлежат фирме «Боскалис», которая является российским юрлицом и действует на рынке с октября 2007 года. ООО «Боскалис» принадлежит ЗАО с ограниченной ответственностью «Боскалис Вестминстер Интернейшнл Б. В» из Нидерландов, а руководит ею иностранный гражданин — Але Клавер.

(сс) Factcheckandco Штаб-квартира Boskalis в Папендрехте, Нидерланды

Компания «Боскалис Вестминстер Интернейшнл Б. В» — юрлицо из дивизиона одноименной крупной группы «Боскалис», которая ведет свою историю с 1910 года. Позиционируется она как ведущий мировой эксперт в области дноуглубительных и морских услуг. Как подобная репутация соотносится с действиями «дочки», сложно сказать.

Впереди — судебные споры и попытки возместить убытки. Насколько сдвинутся сроки реализации проекта «Арктик СПГ 2», пока не сообщалось.

Деньги взял, а работу не сделал?

Но дело «Боскалис» не единственное подобного рода. Так, арбитраж Москвы 24 мая 2022 года начнёт рассматривать иск IT-компании «Талмер» к ООО «Делл». Речь идёт о взыскании неосновательного обогащения в размере 778 576 223,21 рубля. По делу также наложены обеспечительные меры в виде ареста имущества и денежных средств, в том числе тех, которые будут поступать на все открытые банковские счета ответчика, в размере суммы иска.

Как следует из материалов дела, ответчик — официальный представитель VMware в России и по сути осуществляет перепродажу услуг технической поддержки VMware (американская компания — крупнейший разработчик программного обеспечения для виртуализации).

«При этом, несмотря на прекращение компанией WMvare предоставления услуг в Российской Федерации, ответчик не предпринял никаких действий по альтернативному способу исполнения обязательств и не возвратил авансовые платежи ООО «Талмер», — уточняется в материалах дела.

Полина Волхова ИА REGNUM Московский арбитражный суд

Там же отмечается, что ООО «Делл» прекратил ведение своего бизнеса по оказанию услуг технической поддержки на всей территории России. Арест на счета и имущество был наложен для того, чтобы «дочка» иностранных фирм не вывела активы в пользу владельцев, что затруднило бы исполнение решения суда.

С учётом, что «Делл» занималось продажей иностранного ПО, оборудования, услуг технической поддержки, среди пострадавших клиентов может оказаться не только компания «Талмер», но и другие IT-фирмы России, а также их клиенты.

Для примера: среди заказчиков ООО «Талмер» числятся «Мейл. ру», ряд российских банков, авиакомпании, соцсети, крупные налогоплательщики в области металлургии и так далее. Более того, в споре с ООО «Делл» третьим лицом выступает ПАО «Мегафон», для которого ООО «Талмер» осуществляло ряд проектов, в том числе по модернизации и развитию сети МегаФона по всем регионам присутствия оператора в России.

В российском законодательстве есть такое понятие, как проверка контрагента, которое проистекает из необходимости проявить должную осмотрительность при выборе бизнес-партнёра. То есть до подписания какого-либо контракта заказчик должен убедиться, что перед ним добросовестная компания, а не фирма-однодневка с невнятными перспективами. На мой взгляд, чем дальше, тем больше иностранные исполнители теряют статус добросовестного партнёра и всё больше напоминают своим поведением фирмы-однодневки.