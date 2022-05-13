Резкое снижение стоимости доллара и евро на Московской бирже до 63 и 65 рублей соответственно вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 13 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ за рубли

«Свистите, когда доллар до 30 рублей упадёт, хочу себе прекрасный 2007 год вернуть», — пишет Дмитрий Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что все злопыхатели России сейчас кусают локти и не понимают, что происходит. Мало кто верил, но российская экономика смогла не только выстоять под невероятным санкционным давлением, но и сумела добиться больших успехов на валютном фронте.

«Траур для кастрюль и хомяков. И для сусликов, визжащих: «А почему смузи не подешевело?» — написал Олег Б.

Некоторые комментаторы уверены, что в случае сохранения такой позитивной тенденции у нашей страны будет светлое экономическое будущее и российские граждане наконец-то смогут комфортно себя чувствовать, приобретая иностранные товары.

«Ну как бы я поздравляю! Доллар дешевеет, рубль набирает обороты! Всё как и должно быть! Вскоре вообще не будем зависеть от курсов, нам любой обмен будет выгоден», — предрекает Злата Ч.

Часть людей считает, что для российских граждан открывается прекрасная возможность воспользоваться выгодным курсом валют и купить, к примеру, технику за рубежом.

«Очень хорошая новость! Теперь многие товары, что хотел на «Алиэкспрессе» купить, очень сильно подешевели», — указывает Дмитрий Р.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Фига себе! Пора рассматривать возможность покупки техники и прочего, к примеру, на «Алике», раз местные барыги тупят и цены свои не снижают. Думайте головой, ребята. Не кормите зарвавшихся нуворишей», — советует Дмитрий Р.

Ряд пользователей указывает на то, что на фоне всего происходящего ситуация с евро говорит о том, что вскоре эту валюту ждут большие проблемы, ведь, вероятно, в будущем её обгонит даже доллар.

«Если так дело пойдёт, скоро бесплатно будут раздавать евро на каждом углу», — шутит Вадим И.

Отдельные комментаторы подозревают, что на укрепление российской валюты повлиял фактор экспорта газа из России за национальную валюту.

«Если это реально так, то, значит, кто-то ещё заплатил за газ рублями. Недавно один экономист говорил, что такие резкие падения происходят именно из-за покупки по рублёвой схеме. Единственное — не всех ростовщиков пока могут взять в узды. Ну пока у нас в стране много таких, которые нажиться хотят за счёт народа», — отметила Екатерина Д.

Gazprom.ru Компрессорная станция «Минская» газопровода «Ямал — Европа»

Нашлись и те, кто верят, что российский рубль рано или поздно покажет ещё более впечатляющие результаты, вплоть до возвращения его к досанкционному состоянию.

«Можно ещё и ещё, и ещё… нет предела совершенству, как говорится. Может быть, когда курс будет в районе 30, Европа откроет глаза и снимет санкции, которые душат её же саму», — предполагает Марьяна К.

«Некоторые, кто брал доллары по 70 в качестве сохранения наличности, начали продавать», — пишет Алексей О.

Напомним, 12 мая социальные сети взбудоражили новости с Московской биржи, в ходе торгов на которой доллар упал до 63 рублей, а евро снизился до 65 рублей.