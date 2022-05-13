Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что в 2022 году в России «ожидается хороший урожай» — по предварительным оценкам, сбор зерна может составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы, что может стать рекордом за всю историю страны, вызвал бурную реакцию интернет-сообщества. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 12 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Урожай

«Это хорошо! Это значит, что в России будет хлеб. И дружественным странам продадим, и на недругах хорошенькую сумму заработаем», — надеется Евгения К.

Анна Алябьева ИА REGNUM Хлеб

Многие пользователи встретили эту новость с нескрываемой радостью. Граждане отмечают, что России при таком раскладе не грозит голод, а её бюджет будет наполнен за счёт экспорта зерна за рубеж.

«Значит, поля посевные увеличили, поэтому и урожай больше будет! Это круто! Мы сможем и себя прокормить, и поставки значительные в какие-то страны сделать!» — радуется Виктория А.

«Если решатся недруги наши западные наше зерно покупать, то только за рубли и по мировым ценам. Хотели русофобничать — получайте налог на мразотность», — пишет Кирилл О.

Некоторые комментаторы считают, что недружественные России страны своей недружественностью заслужили полностью остаться без российского зерна.

«Я надеюсь, что списку недружественных стран мы не будем продавать это зерно», — написала Dssha B.

Часть людей считает, что российское правительство грамотно расценило ситуацию и заблаговременно озаботилось тем, чтобы обеспечить страну большим количеством урожая.

«Ну так неудивительно. Правительство России ещё в марте сократило экспорт зерна, а вот Зеленский же, наоборот, продал всё украинское зерно Западу без наценки. Так что всё нормально будет. Голод России уж точно не светит, да и с таким урожаем можно будет делиться с дружественными странами, а может, и с Западом, если хорошо попросят, но втридорога», — отметил Станислав Е.

Ряд пользователей указывает на то, что излишки урожая могут оказаться кстати при том условии, что на Украине, вероятнее всего, в этом году полноценного урожая не предвидится.

«Урожай в России — это хорошо. Но нужно не забывать и об освобождённых территориях Украины. А то нам придётся их кормить, если люди посевную не начнут. Нужно наладить у них всё и обеспечить всем необходимым. Если не в этом году, так в следующем уже обязательно», — призывает Игорь А.

«Это такой тонкий намёк Западу, что если бы они прекратили поставки оружия, то могли бы рассчитывать на наше зерно, т. к. Украину уже раздербанили Штаты», — считает Ульяна О.

Нашлись и те, кто отмечают, что в условиях энергетического и продовольственного кризиса страны Запада буквальным образом роют себе могилу, отказываясь от всего российского.

«Тем временем ситуация в Европе выглядит ещё более печально. Если зерно из России начнёт поставлять за рубли, тогда еврорусофобам придётся либо отказаться от своей русофобии, либо же жестоко подавлять голодные бунты. И это в некогда сытой и благоговейной Европе!» — удивляется Анатолий Ж.

Напомним, 12 мая президент Российской Федерации Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам о том, что в 2022 году в России «ожидается хороший урожай» — по предварительным оценкам, сбор зерна может составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы, что может стать рекордом за всю историю страны.