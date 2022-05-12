Американские избиратели заявили в интервью с репортерами Fox News, которые проводили опрос на гарвардской площади в США, что экономика и дискуссия о запрете абортов являются для них одними из главных приоритетов в преддверии ноябрьских промежуточных выборов.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Из документов, просочившихся в СМИ на прошлой неделе, стало известно, что Верховный суд, вероятно, готов отменить решение Роу против Уэйда от 1973 года, которое дало конституционное право на прерывание беременности. В случае отмены решение о запрете абортов останется за местным управлением штатов.

(сс) Лори Шаулль Норма Маккорви (слева, псевдоним- Джейн Роу, 1989).

Один из избирателей, сославшись на инфляцию и «растущую стоимость жизни», рассказал Fox News, что экономика также является одним из главных приоритетов.

Напомним, что в апреле инфляция немного снизилась, опустившись до 8,3%, однако показатели всё равно варьируются около 40-летнего максимума, согласно данным министерства труда от 11 мая.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Самой главной проблемой является инфляция, инфляция, инфляция. Точка», — считает gsdgobucks1.

«Почему американцы не понимают, что за кого бы они ни проголосовали в 2022 году, у них нет и не может быть никакого влияния на Верховный суд. Речь идет о толковании Конституции США. «Воля народа» не имеет никакого отношения к толкованию Конституции. Так устроено наше правительство, и это работа Верховного суда. Если большинство судей Верховного суда говорит, что Конституция США считает аборт вопросом «прав штатов», то именно на это и будет опираться законодательное регулирование абортов», — объясняет johnrobb683.

«Вы до сих пор не понимаете? Отмена закона Роу против Уэйда дает ВАШЕМУ штату и ВАШИМ избирателям право выбирать — аборт или нет. Это демократия, и это право принадлежит штатам, а не федеральному правительству. Согласно Конституции, штаты — это демократия. Федеральное правительство — это просто союз», — указывает charleydow.

«Давно известно, что американцы голосуют «своим карманом». Деньги волнуют их больше любых дугих вопросов. Инфляция, включая высокие цены на бензин и продукты питания, — вот что приведет людей на избирательные участки в ноябре этого года», — уверен leemcbride.

«Пусть штаты сами разбираются с абортами. Я хочу, чтобы федеральное правительство взяло под контроль инфляцию и производство энергии», — комментирует 20yeara10guy.

«Демократы ставят вопрос абортов во главу угла, потому что у них нет других рычагов. После их прихода к власти направление развития страны резко изменилось в худшую сторону. Если люди сделают этот вопрос своим главным приоритетом при выборе того, за кого голосовать, все остальные проблемы станут только хуже. Вы всегда можете вернуться к этому вопросу в суде в будущем», — подсказывает bigdon214.

«Демократы, похоже, думают, что избирателей больше волнуют законы об абортах, чем чрезвычайно высокая инфляция, всё более высокие цены на нефть, всё более высокие цены на товары повседневного спроса, высокие процентные ставки, кризис цепочки поставок, нехватка продовольствия, всё более высокий уровень преступности, всё более высокие передозировки наркотиков и открытая южная граница», — отмечает passinglead.

«Чем вызвана озабоченность абортами??? Почему этот вопрос является ключевым для людей, если он затрагивает 1-3% населения? Лично я не имею никакого отношения к аборту, кроме морального неприятия. Но, честно говоря, меня это не так уж сильно волнует. Экономика, национальная безопасность и цивилизованность — это то, что волнует большинство людей, и в этом они должны ориентироваться на свое правительство», — подчеркивает billbertolotti495.

«Если в апреле инфляция немного снизилась, то в мае она снова выросла до рекордного уровня. Кого они обманывают? Бензин подорожал на 40 центов за галлон рядом со мной. Цены на продукты питания стали дороже, чем в прошлом месяце. Экономика и направление развития страны пугают всех. Роу против Уэйда и вся эта истерика по поводу легализации абортов — это просто отвлекающий маневр», — уверен midwestmom648.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР Инфляция

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден рассматривает возможность принятия исполнительных приказов, направленных на расширение доступа к клиникам абортов, в случае если Верховный суд США проголосует за отмену решения Роу против Уэйда.