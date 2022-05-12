«Картель Байдена молчит» — сети США об аресте партии наркотиков возле школы
Полиция калифорнийского города Аламеда изъяла почти 7 килограммов фентанила, 1 килограмм героина и $139 тысяч из машины наркодилера, припарковавшегося возле средней школы в Окленде. Инцидент произошел в день, посвященный осведомлению молодежи о фентаниле, который управление по борьбе с наркотиками США учредило для привлечения внимание общественности к проблеме передозировки данным чрезвычайно опасным опиоидом.
Арест также произошел примерно через две недели после того, как управление шерифа Аламеда изъяло более 41 килограмма фентанила в ходе другой масштабной операции.
Отметим, что передозировка фентанилом спровоцировала последний этап опиоидного кризиса в США. Более 107 тысяч американцев умерли от передозировки наркотиками только в прошлом году. Причем 75% смертей были вызваны передозировкой опиоидами, согласно данным, опубликованным центром по контролю и профилактике заболеваний США.
Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.
«Ничего, кроме пощечины, эти преступники выйдут на свободу еще до следующей недели», — негодует BlapSlap321.
«Где еще, как не в Калифорнии. У правоохранительных органов там связаны руки, и еще там популярна политика открытых границ, проводимая Демпартией. Когда-то это был великий штат, пока к власти не пришли демократы, так что наслаждайтесь им, граждане Калифорнии, или проголосуйте за левостороннюю повестку дня и верните себе свой штат», — советует ThinkAmericaFirst.
«Китай не слишком доволен потерей этой партии», — считает acceptableinsanity.
«Наше правительство знает, откуда всё это появилось. У них также есть все ресурсы в мире, чтобы остановить это. Но они предпочитают этого не делать. Вы должны спросить себя: «Почему?». Если бы они хотели, они бы это сделали», — указывает californiarefugee365.
«Картели перевозят фентанил быстрее, чем Байден и его министр транспорта моргают», — уверен howlowcanjoepoll861.
«Именно по этой причине так много учеников посещают государственные средние школы Калифорнии. Они, конечно, не получают там образования», — комментирует SammyGilloughly.
«Еще одно доказательство того, что война Байдена против Америки в ближайшее время не прекратиться. Она начинается с открытой границы, которую они отказываются признавать. Такова цена», — пишет paulallen585.
«Это была доставка школьных обедов из Окленда», — шутит torpedoman.
«Джо Байден не беспокоится о наркотиках, убивающих детей в Америке. Он просто хочет попытаться снизить цены на наркотики и не быть обвиненным в инфляции на этом рынке. Удержание людей на наркотиках помогает промывать им мозги и создает больше избирателей-демократов. Даже если они не выживают, они дважды голосуют за демократов», — объясняет SammyGilloughly.
«И все эти наркотики проходят через открытую южную границу, с которой демократы отказываются что-либо делать. Скоро они будут и в вашем районе», — предупреждает testtotheleft.
«Мы должны легализовать и регулировать фентанил, и тогда правительство сможет уничтожить этот бизнес, как оно уничтожает всё остальное, к чему прикасается. Надеюсь, что хоть так мы сможем положить конец этой смертоносной эпидемии», — указывает mrflake.
«Это только верхушка айсберга. Картель Байдена молчит», — предполагает crockdundee.
Напомним, в 2021 году от передозировки наркотиками в США погибли более 100 тысяч американцев, что на 15% больше, чем в предыдущем году, согласно данным национального центра статистики здравоохранения. Всего за один год из-за наркотиков погибло 107 622 человек, 80 тысяч из которых употребляли опиоиды, включая рецептурные обезболивающие и фентанил.