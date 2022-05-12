Между Россией и Западом произошло крайне важное и едва ли не судьбоносное событие. Впервые с начала эскалации страны Евросоюза согласились выполнить российские требования и открыли счета в «Газпромбанке» для оплаты газа. По данным «Блумберг», 20 компаний уже это сделали, ещё 14 находятся в процессе подготовки. Потребители из недружественных стран смогут, как и прежде, получать голубое топливо.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахматы

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ за рубли

Если сравнивать с шахматной партией, требованием платить за газ в рублях Москва поставила шах, вынудивший соперника отступить. Все громкие заявления о том, что российскому сырью найдут замену, сократят его потребление или перейдут на альтернативные источники энергии оказались блефом — правила игры для всех едины. И хотя шах не означает победы, на известие тут же отреагировал курс валют — евро на Мосбирже за день обвалился более чем на пять рублей. Причина ясна: теперь все закупки природного газа в России будут работать на укрепление российской валюты.

Страны Европы признали реальность и открыли окно сверкающего хрустального замка, в котором они возвышались над миром. Выяснилось, что в санкционном поединке у России действительно есть стратегическое преимущество. И самое болезненное для «развитого» Запада — оно экономическое. Товары, которые Россия поставляла, не занимали много места в монетизированной мировой экономике, но служили её фундаментом.

Помимо газа, полноценную альтернативу которому нельзя найти, есть также нефть, редкие металлы, драгоценные камни и почти вся таблица Менделеева. Ещё Россия поставляет зерно, подсолнечное масло и минеральные удобрения. Если каждую экспортную сделку проводить в рублях, укрепление российской валюты будет идти ещё стремительнее. По сути, природные ресурсы становятся естественным гарантом валюты.

ИА REGNUM Решение стран Европы об оплате Российского газа в рублях

С другой стороны, уход западных компаний привёл к тому, что России у недружественных стран особенно и нечего закупать. Да, есть некоторые сложности. Но трудноразрешимой проблемой можно признать разве что перекрытый доступ к современным полупроводникам, которые почти монопольно выпускает Тайвань под контролем США.

При этом Европе уже ближайшей зимой грозят энергетический и продовольственный кризис. Его последствия непредсказуемы — вплоть до голода, холода, остановки ряда производств и обязательной инфляции. Надо заметить, что инфляция в Европе и России — разные понятия, потому что в РФ у жителей остаётся много возможностей сократить потребительские расходы, в ЕС же счета намного длиннее.

Ситуация, когда Москва вынудила страны Евросоюза пойти на уступки, выявила и другую слабость ЕС — его неспособность оценить собственные силы и недоговороспособность без некоторой степени давления или даже насилия. Помните, когда зимой Россия не стала обсуждать со странами Европы гарантии безопасности, обратившись только к США? Оказалось, что и в экономике субъектность Берлина и Парижа подточена или частично утрачена. Настолько, что важнейшие вызовы не воспринимаются без хорошей встряски. Но вот язык силы они, как выяснилось, понимают. И готовы следовать команде крепкой руки не только из Вашингтона, но и из Москвы.

А всё остальное — лишь психологическая реакция. Отрицание, гнев, принятие, смирение — стадии, без которых нельзя переключиться с негатива на позитив.