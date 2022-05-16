Решение немецкого конгломерата начать процесс сворачивания промышленной деятельности на территории Российской Федерации стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 12 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Уже проходили в 2014-м. Все они вернутся рано или поздно», — считает Дмитрий Б.

Среди пользователей разгорелся спор относительно того, сможет ли Россия осуществить процесс импортозамещения, связанный с теми областями производства, которые закрывались в нашей стране благодаря компании Siemens.

Siemens Pressebild Турбина Siemens

«Ну что же, теперь российские компании займут их место в процессе импортозамещения! Новость прекрасная», — поделился своим мнением Виталий Н.

«Если кто-то думает, что всё это можно импортозаместить, то он ничего в этом не понимает», — написал Максим О.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия заблаговременно «слезла с иглы» смертельной зависимости от импорта товаров из западных стран, поэтому уход Siemens с российского рынка не должен привести к трагедии.

«Вообще-то «Ласточки» и «Сапсаны» уже несколько лет делаются в России, а также модернизируются, так что не вижу темы для печали. Википедия вам в помощь по этим подвижным составам», — пишет Константин З.

«У них была доля на нашем рынке не очень большая. То есть вообще никакая. И это ровным счётом никак на нашу жизнь не повлияет», — уверен Михей П.

Часть людей уверена, что переживать о своём будущем стоит не российской экономике, а тем иностранным компаниям, которые своим уходом из России стреляют себе в ногу, а кто-то даже прямо в голову.

«Ну, по сути дела, это их проблемы. Бизнес должен о выгоде думать, а не о политической повестке», — указывает Василий У.

«А что плохого в этой новости для нас? Как по мне так это отличная новость для нашего отечественного рынка, который не мог вздохнуть, потому что мощные западные концерны этого не давали делать. Теперь грядёт новый виток развития внутрироссийского производства. Свято место пусто не бывает», — отмечает Олег К.

Ряд пользователей указывает на то, что изначально было понятно, что зависимость от таких крупных иностранных концернов пагубно сказывается на внутренней экономике России, а также представляет серьёзную опасность в случае обострения отношений с Западом.

«Не надо было создавать совместные производства. Опыт СССР должен был многому научить, но прозападная элита в России своё поганое дело сделала! Всё у нас отныне будет своё! Наконец-то!» — написала Lidia B.

Нашлись и те, кто отметили, что власти Германии, в отличие от своих якобы частных и независимых компаний, от России отказываться не собираются.

«Кто знает, а куда они ушли? Обратно к себе в голодную и холодную Германию? Где их территорией США пользуются как местом, где проводят учения НАТО? Ну-ну, конечно», — пишет Марина П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Самое смешное, что немецкая компания ушла из России, хотя власти Германии продолжают покупать у нашей страны газ, да ещё и в рублях. Где-то тут логика пробегала, не видели?» — интересуется Мария У.

Напомним, 12 мая пресс-служба немецкого конгломерата Siemens сообщила о том, что компания начала сворачивать промышленную деятельность на территории Российской Федерации.