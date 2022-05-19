Американский журналист Клэй Тревис выразил негодование насчет выделения десятков миллиардов долларов администрацией президента США Джо Байдена Украине в тот момент, когда сами Штаты страдают от дефицита некоторых продуктов первой необходимости и высокой инфляции.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и США

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Наша страна только что отдала $40 млрд Украине и в то же время мы не можем предоставить в магазины достаточное количество детских смесей для наших мам», — написал журналист в своем Twitter.

Нехватка детских смесей стала проблемой для американских семей по всей стране. В Южном Техасе, например, прилавки с детским питанием почти пусты, а некоммерческие организации работают сверхурочно, чтобы получить новые поставки.

Дефицит стал особенно острым после того, как бренд Abbott Nutrition отозвал товар с рынка из-за госпитализации по меньшей мере четырех детей и одной смерти. Ситуация также усугубилась на фоне проблем с цепочкой поставок и нехваткой рабочей силы. Издание The New York Times приводит данные исследования Datasembly, согласно которому за неделю, закончившуюся 8 мая, показатель дефицита детских молочных смесей в магазинах США достиг 43%, что на 10% выше, чем в прошлом месяце.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times, а также под твиттом Тревиса.

«Может, нам лучше было бы вложить эти деньги в компании в виде налоговых льгот, чтобы они могли повысить зарплату людям, чтобы запустить фабрики на полную мощность, а еще лучше перестать давать бесплатные деньги людям, которые не хотят работать», — пишет @TLemley18.

«Хм… Социалистическая экономическая система состоит из организации производства для непосредственного удовлетворения экономических потребностей и нужд человека. В рамках этой системы товары и услуги будут производиться непосредственно для использования, а не для частной прибыли, обусловленной накоплением капитала», — отмечает @CStunich.

«Жена на 5 месяце беременности, она была в Costco, и я сказал ей проверить, есть ли у них детская смесь, которую мы можем хранить… у них ее не было», — рассказывает @Vandy_Montana.

«Нам нужно перестать давать деньги Украине. Это хорошее начало. А еще перестать отвлекать американцев от проблем, с которыми сталкивается страна», — советует @NoSaltAllPepper.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Проблема в том, что одна компания, Abbot, контролирует около 75% рынка детских смесей. У них были проблемы с бактериями. Лично я не буду кормить своего новорожденного ничем, связанным с ними. Вот что происходит, когда одна компания практически владеет монополией. Это разрушает цепочку поставок», — объясняет @kingj_83.

«Проблема в том, что наше правительство не предлагает реальных решений по борьбе с нехваткой продовольствия. Нельзя во всем винить Путина. И речь идет не только о детской смеси», — подчеркивает @BGPRAFIT.

«Мою семью (7 человек!) кормили домашней смесью, приготовленной из консервированного выпаренного молока и сиропа. Вероятно, в них было меньше химикатов, чем в современных смесях!» — вспоминает AKS.

«В младенчестве меня кормили козьим молоком, а не смесью, и я в порядке», — рассказывает Le.

«Разгар беспрецедентного, массового дефицита детских смесей кажется отличным временем для ограничения доступа для женщин к абортам и контрацептивам», — комментирует Laura.

«Я полагаю, что это человеческая природа — жадничать, но все же отвратительно слышать о том, что 4 маленькие баночки детской смеси стоят 245 долларов. Это отвратительно. Но это не вина Байдена.

Вместо того чтобы отремонтировать оборудование на остановленном заводе по производству детских смесей, что отчасти вызвало дефицит, компания Abbott Labs предпочла увеличить прибыль акционеров за счет выкупа акций, на что она потратила 5,73 миллиарда долларов в период с 2019 по нынешний год, несмотря на аудит 2019 года, который потребовал починить оборудование на этом заводе.

Похоже, что оборудование было старым, разваливалось на части и вносило бактерии в формулу. Но, эй, здесь, в Америке, прибыль всегда важнее жизни людей», — размышляет Patrick.

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«Мы не давали Украине 40 миллиардов долларов и никогда не давали Израилю 1 миллиард долларов. Мы дали все эти деньги американской оборонной промышленности, чтобы оснастить вышеперечисленные страны. По сути, это самоокупаемость», — уверен @influen46 277 678.

«Полагаться на государственные подачки? Я думал, что непогрешимый свободный рынок США должен сам решать эти проблемы», — язвит @ProducerKeeper0.

«Грустно, что Байден отправляет Украине $40 млрд, оставляя младенцев без еды. Нет ни одной вселенной, в которой мы должны посылать такие деньги на Украину. Ни одной», — подчеркивает @YoSoyFiestaaa.