Европейская комиссия через две недели намерена предложить признать обход санкций преступлением в Европейском союзе. Об этом 11 мая сообщает газета Politico со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Уточняется, что данный шаг упростит для членов Европейского союза возможность конфисковать активы, замороженные в рамках санкционных мер против Российской Федерации. Источники издания подчеркивают, что эта мера предоставит странам ЕС правовую основу для конфискации замороженных активов.

«Еврокомиссия представит через две недели предложение о признании уклонения от санкций преступлением в ЕС, это шаг, который поможет странам-членам конфисковать активы, замороженные в рамках санкционной кампании против России», — сообщает источник.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что данный ход, по их мнению, поспособствует развалу Евросоюза.

«Почему бы просто не создать сразу Еврогестапо?» — с сарказмом поинтересовался один из участников обсуждения.

«А потом бегают по всему миру и зудят за демократию и свободный рынок», — добавил Роман К.

«Не останавливайтесь… Сколько можно стрелять себе по ногам? Сразу в голову…» — не без сарказма написала Ирина Т.

«Сами себя пусть жрут, как пауки», — пишет Светлана Ф.

«Но с начала друг друга перегрызут, так как начнутся разногласия, — хотя бы из-за санкций», — отметил «Удалённый аккаунт».

«Пошлет кое-кто ЕС лесом», — отреагировала Елена.

«А вот и демократия подъехала», — иронизирует Andrey U.

«Ха-ха, единая Европа. В ад тоже заставят идти вместе», — комментирует новость Елена.

«Ух, свободой сразу повеяло», — с сарказмом написал один из участников обсуждения.

«Чувствуете запах свободы?» — с юмором поинтересовался Daniil.

«Давай, жги комиссия, пока ещё существуешь», — шутит «Скиф Неапольский».

«Здесь поможет только выход из ЕС», — добавила Любовь К

Александр Горбаруков ИА REGNUM Звонок

«Походу Евросоюз лопнул», — не без сарказма пишет Роман Ф.

«Надеюсь, от своих санкций они сами по миру пойдут. Надоели, никому жить нормально не дают. Везде, так сказать, свою, никому не нужную демократию пропихивают», — написала Yulia V.

«Великобритания не зря ушла из Евросоюза. Ибо они и были одними из участников создания существующего кризиса», — считает Алексей Николаевич.

«Похоже на планомерное уничтожение ЕС», — добавил Александр Новиков.

«Близится конец Евросоюза», — отреагировал «А».

«Всё возвращается бумерангом. В свое время они «помогли» так распаду СССР. Вот теперь их ждет та же участь — получите и распишитесь», — отметила Ирина.

«Да и хрен с ними, не жалко. Они долго готовили блюдо под названием «Украина», ну она теперь поехала к ним на стол, пусть кушают, не обляпаются…» — с сарказмом пишет Александр.

«Вот вам европейские свободы — всех к ногтю», — отреагировал mihail. m76.

«Вы не поняли, это будет начало! И ещё вопрос, кто с кем разбираться будет? Потому и важно развалить ЕС уже сейчас! И из него получить как можно больше союзников!» — подытожил Игорь Ж.