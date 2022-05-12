Жители Южной Кореи обсудили просьбу премьер-министра Японии Фумио Кисиды о демонтаже «Статуи мира», являющейся символом жертв сексуального рабства в японской армии в годы Второй мировой войны.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

Согласно японским СМИ, премьер-министр Японии Фумио Кисида встретился 28 апреля в Токио с канцлером Германии Олафом Шольцем.

В ходе встречи представитель Японии призвал правительство Германии демонтировать памятник, установленный в Берлине.

«Администрация Шольца придают большое значение отношениям с Японией, однако статуя находится под юрисдикцией районных властей округа Митте, поэтому правительство Германии не может вмешаться», — говорится в статье японской газеты Sankei Shimbun.

Известно, что «Статуя мира» была установлена в округе Митте в сентябре 2020 года по инициативе Ассоциации южнокорейцев в Германии. Однако спустя несколько дней тогдашний секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като выразил сожаление в связи с установкой памятника в Берлине. Японская сторона также призвала снести памятник.

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Между тем представители общественной организации Korea Verband, организовавшей установку памятника в Берлине, заявили, что просьба премьер-министра Японии является «беспрецедентной»

SagaEremit Статуя мира в Берлине

Они отметили, что подача такого запроса является тоталитарным шагом, направленным на ограничение деятельности гражданского общества и свободы выражения граждан, и показывает, что Япония ничего не знает о политической культуре Германии, в которой федеральное правительство не может вмешиваться в дела местной администрации.

«У тех, кто не признает ошибок прошлого, нет будущего», — отмечает full***.

«Раз к власти пришел Юн, он добровольно всё разберет и снесет, даже просить не придется», — предполагает free***.

«Невежа», — утверждает clou***.

«Презренные люди, которые пытаются скрыть и исказить преступления, которые они совершили», — пишет wolf***.

«Германия признает свои ошибки и работает над тем, чтобы не допустить их повторения. Однако сделает ли так Япония?» — интересуется lhj9***.

«Признайте свои ошибки и тогда мы уберем памятник», — предлагает lj20***.

«Япония — страна, которую невозможно переубедить», — считает leo-***.

«Заметьте, что японская сторона настаивает на том, что вопрос мобилизации рабочей силы был решен посредством подписания двустороннего договора в 1965 году. В свете нынешних событий Япония не желает налаживать отношения с Южной Кореей, однако США настоятельно требуют от Сеула и Токио налаживания отношений», — пишет tifh***.

«Зачем унижаться перед ними?» — недоумевает csn0***.

«Чем ему мешает памятник? Зачем он просит его убрать?» — вопрошает hjh1***.

«Президент Юн, не стоит дружить с Японией. Она нисколечко не изменилась», — отмечает lhjj***.

«Необходимо классифицировать Японию как «враждебную страну», — требует rive***.

«Я категорически против демонтажа памятника в Берлине. Южная Корея должна защищать свою территорию, территориальные воды, воздушное пространство и суверенитет страны», — пишет whit***.

«Давайте просто подождем, пока их не смоет огромное цунами», — предлагает caro***.

«Вам не стыдно?» — интересуется towa***.