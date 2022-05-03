По данным LRT [Литовское национальное радио и телевидение — прим. ИА REGNUM], литовские фермеры возвращаются к доиндустриальным методам ведения сельского хозяйства на фоне роста цен на топливо и сырье. Об этом 12 мая пишет Modern Diplomacy.

Илларион Прянишников. На пашне. 19 век

Последний взлет цен на нефть и газ, вызванный реакцией Запада на действия России на Украине, привел к резкому росту затрат для всей европейской промышленности и нанес серьезный ущерб различным секторам от промышленности и транспорта до сельского хозяйства. И Литва не стала исключением.

Исторически Литва является сельскохозяйственной страной. Аграрный сектор выполняет в ней очень важные экономические, социальные и этнокультурные функции и считается приоритетной отраслью экономики.

По данным статистики, около 32,6% населения Литвы проживает в сельской местности. В сельском хозяйстве занято 6,4% трудоспособного населения. На начало 2020 года площадь сельскохозяйственных угодий в Литве составляла 52,1%. Литва занимала 4-е место по экспорту пшеницы в ЕС (на 2018 год). Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания составляет 18,4% от общего объема экспорта. Они поставляются в 155 стран мира. При этом импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия составляет 13,1% от общего объема импорта

Василий Садовников. Вид Вильно. 1848

Затраты на электроэнергию представляют крупнейшую статью расходов для производителей продуктов питания в Литве. Фермерам приходится отказываться от тяжелой техники и переходить на конную тягу. И это происходит всё чаще.

Литовские фермеры вполне серьезно воспринимают такие перспективы. Они ставят тракторы в сараи и запрягают лошадей. По сообщению LRT, литовский фермер из Биржайского района Вигандас Индрашюс решил продать свои тракторы и вместо этого использовать лошадей для обработки земли. «Если тебе нужно перевезти один тюк сена на один километр, и ты садишься на трактор и едешь, это лишний износ, — говорит фермер. — Но когда едешь на лошади, ты не загрязняешь природу и не сжигаешь горючее».

По словам представителя министерства сельского хозяйства, в Литве недостаточно лошадей. И их поголовье стремительно снижается. В 1930-х годах в стране насчитывалось более полумиллиона лошадей, а сейчас — около 15 тысяч. Хотя чиновник и выразил сомнение в эффективности подобных методов ведения хозяйства, любопытно, что он их и не исключил.

Итак, Литва возвращается к доиндустриальной экономике. Единственное, что может оправдать столь первобытные методы ведения сельского хозяйства в век высоких технологий, это их экологичность. Но это слишком слабый предлог, чтобы оправдывать им ухудшение положения фермеров и усиление неуверенности в будущем. Глупые и опасные политические решения нынешних литовских властей поставили жителей на грань нищеты и привели к деградации национальной экономики, когда единственным транспортом и орудием для возделывания полей остаются лошади.