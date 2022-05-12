Провозглашение в 2014 году независимости Донецкой и Луганской народных республик стало важнейшим событием в жизни не только народов этих бывших областей бывшей Украины, но и всего пространства бывшего СССР. Серьёзно повлияло оно и на Россию.

Иван Шилов ИА REGNUM Донецкая народная Республика

Этот порыв к самостоятельности русских в Донбассе не получил сразу должной поддержки, да и не мог получить — Россия тогда всё ещё болела ельцинизмом. Кому-то казалось, что уже выздоравливала, и в некотором смысле это было так, но преимущественно болела. Поэтому в последующие годы в Донбассе и вокруг него было много тёмного, недостойного, преступного. Но больше было светлого, искреннего, и оно победило. Москва и Россия ещё не победили, а Донецк и Луганск уже победили: они теперь всегда будут самими собой.

Сердечно поздравляю их с этим!

В Донбассе есть сила, и именно она понадобится в Таврии. Рад их крепнущему братству с нашими братьями в Чечне. Я тут даже подумал: вот провоцируют американцы своих агентов внутри России на антиправительственные акции, так может, на помощь нашей полиции, если понадобится, Донецкую или Луганскую милицию пригласить — союзники мы или нет? Надеюсь, что не понадобится, но надо иметь в виду.

Andrew Butko Монумент «Освободителям Донбасса». Донецк

В Херсоне правильно говорят, что дистанция между 2014 годом и днём сегодняшним — огромная. Если тогда искренне люди в Донецке и Луганске хотели на референдуме показать всему миру, что они голосуют за независимость, голосуют непререкаемым большинством, то сегодня и наши братья в Донбассе и в Таврии, и мы сами в России этот «цивилизованный мир» презираем. Он показал нам себя во всей своей нацистско-расистской красе. Нам перед ним отчитываться нечего. А в Китае или Индии от нас никто отчёта или подтверждений, что русские хотят быть с Россией, не потребует. Как и мы в подобных случаях у них.

Итак, окончательного самоопределения Свободному Донбассу, окончательной победы Союзным войскам, мира денацифицированным остаткам бывшей Украины!

Смерть фашистским оккупантам всех мастей — и киевской, и вашингтонской, и европейской, и турецкой!