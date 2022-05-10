Похоже, что последние политические события помогут Украине одержать победу на ежегодном конкурсе «Евровидение». Об этом 12 мая пишет для Politico журналистка Зоя Шефталович.

hentilpej «Евровидение»

Участники «Евровидения» торжественно обещают ни в коем случае не превращать его в платформу для политических выступлений, но Украина уже не в первый раз пытается отойти от этого принципа.

Вот восемь примеров того, как участие Украины в «Евровидении» приобретало политические нотки.

Европейский вещательный союз (ЕВС), который проводит конкурс «Евровидение», всегда настаивал на том, что конкурс должен оставаться строго аполитичным символом того, как музыка объединяет Европу. С этой целью ЕВС заставлял участников менять тексты и отклонял чрезмерно политические заявки.

Но, поскольку в этом году в Турине конкурс проходит в тени продолжающегося конфликта России и Украины, приверженность ЕВС политическому нейтралитету подвергается серьезному испытанию.

24 февраля ЕВС сопротивлялся призывам отстранить Россию от участия, но менее чем через сутки совершил резкий разворот.

Главный претендент на победу в субботнем финале — украинская группа Kalush Orchestra с песней «Стефания».

Kalush Orchestra написал «Стефанию» еще до известных событий, но песня проникнута едва замаскированными патриотическими чувствами. По словам фронтмена Олега Псюка, она посвящена его матери, но текст звучит так, будто написан о стране.

Песня считается фаворитом в немалой степени из-за того, как происходит оценка конкурсантов: ожидается, что Kalush Orchestra наберет «баллы солидарности» благодаря голосам публики, которые составляют 50% итоговой оценки, а остальные 50% определяются профессиональным жюри.

Группа была не первым кандидатом Украины на конкурс. Она заняла второе место в украинском национальном отборе. А победительницей стала Алина Паш с песней «Тени забытых предков». Но после того как Паш обвинили в том, что она нарушила украинский закон, приехав в 2015 году в Крым, ей пришлось уйти.

Yurii Solodzhuk Алина Паш

Если «Калуш» действительно победит в субботу, то по традиции Украина примет конкурс в следующем году. И это может стать окончательным политическим заявлением «Евровидения».

В 2019 году украинский отбор выиграла поп-звезда Maruv, но ее раскритиковали из-за предстоящих концертов в России, и тогдашний вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко высказался в том смысле, что представитель Украины не может гастролировать по России и считать это приемлемым.

Maruv отказалась от участия в конкурсе, заявив, что на нее оказали давление. Исполнители, занявшие на отборе второе и третье места, не пожелали ехать на конкурс вместо певицы, и из-за этого Украине пришлось вообще отказаться от участия.

«Евровидение-2017» принимала Украина. Учитывая продолжающийся конфликт с Россией, этот конкурс не мог не политизироваться — так и получилось.

Россия выдвинула для участия Юлию Самойлову с песней Flame Is Burning. Она прославилась тем, что спела на церемонии открытия зимних Параолимпийских игр 2014 года в Сочи.

Dmitry Rozhkov Юлия Самойлова

Но СБУ запретила Самойловой въезд на Украину на три года в связи с ее поездкой в Крым в 2015 году. ЕВС пытался договориться о дистанционном выступлении Самойловой, но Россия вышла из конкурса.

В 2016 году участница от Украины Джамала выиграла «Евровидение» с песней «1944» — о том, как ее прабабушку вместе с другими крымскими татарами депортировали в Среднюю Азию. Многие увидели в «1944» намек на присоединение Крыма к России. Песня начиналась такими словами: «Когда приходят чужаки, они приходят к вам в дом, они убивают всех вас и говорят: «Мы невиновны, невиновны».

Albin Olsson Джамала

Россия заявила, что песня нарушает запрет ЕВС на «тексты, речи или жесты политического характера».

Но хотя критики песни отмечали, что в предыдущем году совет вынудил армянскую группу Genealogy изменить название песни о геноциде армян — она называлась «Не отрицайте» — из-за ее политического характера, тем не менее Джамале ЕВС дал зеленый свет, ссылаясь на то, что в ее песне говорится об исторических событиях.

В 2014 году, менее чем через два месяца после крымских событий, толпа в Копенгагене освистала российских сестер Толмачевых в финале «Евровидения», что побудило ЕВС внедрить технологию против освистывания.

В 2007 году украинец Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, занял второе место с гротескным исполнением песни «Dancing Lasha Tumbai». В этих словах многие услышали «Russia Goodbye», хотя Данилко сначала и заявил, будто это означает «взбивай масло» по-монгольски (это не так), а затем сказал, что слова вовсе не имеют смысла. В феврале этого года Данилко заявил в интервью, что отныне будет петь только «Russia Goodbye», и подтвердил, что песня является политическим заявлением.

Alina Vozna Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка

Всего через несколько месяцев после Оранжевой революции на Украине прошел конкурс «Евровидение-2005».

Хозяев представляла группа GreenJolly с песней «Разом нас багато». Она стала популярна во время Оранжевой революции со словами: «Ющенко — да!» Но после того, как ЕВС счел эти строчки слишком политическими, их пришлось изменить на: «Верим — да, можем — да».

В 2004 году Украина впервые выиграла «Евровидение». Певица Руслана увезла главный приз за «Wild Dances». Выступление не было откровенно политическим, но отражало национальную украинскую идентичность, напоминая песни гуцулов — западноукраинской народности.