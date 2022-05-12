Несмотря на охватившие часть грузинского общества русофобские настроения, подогреваемые прозападными грузинскими СМИ, отношение к противостоянию России и Запада в грузинском пространстве соцсетей неоднозначное. Определенная часть общества придерживается мнения, что, угрожая Москве, США и ЕС в действительности лишь «мелют языком».

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«На ядерную угрозу России Запад ответил: в случае войны Запад готов сравнять с землей крупнейшие российские города за какие-то 90 секунд, пишет Daily Express. Честно говоря, разговоры на эту тему так же возмутительны и безответственны, как возмущены читатели этой газеты… Молоть языком требуется слабым, и не имеет значения, на чьей они стороне», — написал грузинский аналитик Д. Г. на своей странице в соцсети Facebook.

И напомнил авторам угроз с Запада фразу из фильма «Хороший, плохой, злой»: когда держишь в руках оружие, должен стрелять, а не молоть языком. По его мнению, авторы угроз с Запада своим лепетом лишь прикрывают собственную слабость.

«То, что в случае ядерной войны Россия обязательно проиграет НАТО, признают сами русские. Западу просто жалко свои города и людей для ответного удара», — возразил автору поста З. А.

U.S. Air Force photo by Tech Boeing B-52H с оружием

«Все эти разговоры совершенно беспрецедентны. А от Запада что-нибудь останется? Там тоже всё будет стерто с лица земли, и вообще будет уничтожена экосистема, а те, кто останется жив, умрут естественной смертью», — возмутился Г. Р.

«Богатые надеются на бункеры», — усмехнулся А. Г.

«Не успеют. Например, сверхзвуковой ракете нужно всего 200 секунд, чтобы долететь из Калининграда до Лондона. К тому же точного расположения подводных лодок никто не знает. Поэтому всё будет уничтожено, с большой вероятностью», — пояснил Г. Р.

«Это преступление», — возмутилась Н. Ч.

«Я всё время говорю моим оппонентам. Если бы враги России могли ее победить, они ни на секунду не задержались бы с атакой», — заметил Н. Г.

«Опубликованные в газете возможности Запада обусловлены незнанием, потому что в случае ядерного удара Россией заложена программа, которая предусматривает полное уничтожение Земли», — поделился своими познаниями Т. М.

«От нынешних корифеев мировой политики и этого можно ожидать», — предположил Г. Г.

«Конечно, если бы у России не было ядерного оружия, давно уже перепахала бы ее «демократия» Америки», — констатировал И. Т.

Vitaly V. Kuzmi Российская мобильная пусковая установка комплекса «Тополь-М»

«А ведь этим простой народ запугивают, а народ верит в это. И почему эти глупцы делают это? Значит, хотят, чтобы народ был запуган», — уверенно отметил З. Д.

«Интересно, а куда исчезло глобальное потепление? Мозги промыли им… Ясно, какой это блеф», — высказалась Ч. М.

«Запад давно возмущен, и только сейчас пригрозил России? Думают запугать народ, который выдерживает 50-градусный мороз?!» — поинтересовалась Ж. Ц.

Дискуссию увенчала реплика Д. В.: «Интересна реакция Китая на всё это».