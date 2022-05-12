Соединенные Штаты Америки готовы участвовать в восстановлении Украины. Об этом заявил 11 мая официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

Иксан Ишпаев. Уборка урожая. 1955

«Это то, в чем мы абсолютно готовы принять участие», — ответил политик на просьбу оценить планы Европейского инвестиционного банка восстановить разрушенное на территории Украины.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие скептически оценили обещание Штатов участвовать в восстановлении Украины.

«Стесняюсь спросить, когда собираются начать?» — не без сарказма поинтересовалась Aurora.

«После обедни украинской пшеницей и возвращенного ленд-лиза изволят начать», — ответил ей (Aurora) Denis K.

«Или после дождичка в четверг?!» — ответила ему (Denis K.) Aurora.

«Долбанные лицемеры!» — не выдержала Vera.

«Ну да, у них же опыт… Ливия, Сирия, Афганистан, Йемен и другие…» — отреагировала одна из участниц обсуждения.

«Ирак ещё!» — дополнил Константин.

«Сказочники», — с сарказмом добавил пользователь с никнеймом «вы хотите кушац?»

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Это они так завуалированно говорят, что разместят там свои военные базы», — отметила Лейла Л.

«Видимо в процессе хотят вывести все, что ещё там осталось…» — предположила Евгения.

«Как зерна-то хочется… и не такое скажешь», — не без сарказма пишет Саида.

«Она (Украина — О. П.) еще не разрушена, не торопитесь, панство американское», — призвал N. N.

«Так они давно начали «помогать». Вон какие чудесные военные биолаборатории и военные штабы построили по стране», — с сарказмом пишет Алена Н.

«Они 8 лет этим занимались. «Восстановили» образование, медицину, промышленность…» — отметила не без сарказма Марина А.

«Для начала надо вывезти всё зерно», — смеется Evgeniy B.

«А разве они способны восстанавливать? Только громить!» — добавила Sveta K.

«Там, куда пришли США, не будет мира, а будут смерти и разруха», — написала Lilia.

«США как вирус. Когда уже шарик от него излечится?» — задалась вопросом Kate.

«Госдеп: США готовы участвовать в восстановлении Украины. Так же, как в своё время восстановили Афганистан, все знают, теперь это цветущая и процветающая страна», — с сарказмом подытожил в своем телеграм-канале украинский блогер Тарас Незалежко.

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