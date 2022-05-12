По вопросу о возможности стран Европейского союза платить России за газ в рублях «нет никакой ясности», сплошная «серая зона», четкие правила Брюсселем не установлены. Об этом заявил 11 мая премьер-министр Италии Марио Драги.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Он также добавил, что «большинство импортеров газа уже открыли рублевые счета, а Германия платит России в рублях».

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Заявление главы итальянского правительства о том, что ФРГ уже платит за газ в рублях обсудили в мессенджере Telegram. Многие восприняли заявление политика с сарказмом и иронией, напоминая о том, как совсем недавно европейские политики заявляли об отказе платить за российский газ по правилам, установленным российской стороной.

«Это он так «настучал» на Германию? Ябеда», — иронизирует Арина.

«А разговоров-то было, верещали на весь мир, придурки европейские», — не выдержала Veta Green.

World Economic Forum Марио Драги

«Быстро дошли до стадии «принятие», — с сарказмом добавил один из участников обсуждения.

«Стоит [Драги]… растерялся, к кому ему, — к умным или к красивым… А там ни таких, ни таких нет», — отреагировала Yuliya.

«Пусть у Орбана спросит, можно ли покупать газ для своей станы за рубли», — написала Светлана, указывая на то, что в Венгрии сразу заявили, что будут платить за газ так, как того требует Россия.

«Пока спал итальянец, немцы уже подсуетились. Беги, Драги, весь газ разберут!» — смеется N.

«Итальянский стыд выглядит вот так. Наследники… древнейшей из цивилизаций страдают ерундой, интересуются можно ли купить им газ», — отметил Kalinov Most.

«Нельзя. Но если очень хочется, то можно», — с сарказмом пишет Володя.

«А у кого премьер Италии должен разрешения спрашивать? У Путина? Путин разрешает», — иронизирует Эдуард Х.

«А как истерили», — смеется «Звездная».

«Поплакала (подумала — О. П.) и стала кушать…» (А. С. Пушкин, «Руслан и Людмила»)», — проиллюстрировал ситуацию V. A. цитатой из поэмы Пушкина.

«Небось на каждый рубль сначала плюнет, чтоб потом заплатить, — хоть так русским отомстить», — пошутила Галина.

«А так выделывались, пока немцы сами Шольцу не намекнули на улицах», — с сарказмом добавил один из комментирующих.

«Ждала, когда западники начнут ползти мимо моего окна в сторону России… дождалась! Ползите, ползите… чтоб коленки у вас стёрлись!» — шутит Оксана.

(сс) Michael Lucan Олаф Шольц

«Европа очень-очень-очень скоро полностью откажется от нефти и газа из России… На следующий день после принятия Украины в ЕС. Макрон не даст соврать», — не без сарказма написал «М».

«Сейчас сдавать друг друга начнут, чтобы в первом ряду заплативших не оказаться», — отметила Ольга М.

«У них соревнование — кто кого первым сдаст», — смеется Константин П.

«А как пели, смеялись, мол, не знаем такой валюты, как рубль и т.д., в итоге втихую, молча, не афишируя оплачивают по схеме РФ. Большая часть стран так же открыли рублёвые счета», — прокомментировал новость Никита.

«Из рубрики сдай товарища», — иронизирует Татьяна.

«Они же не хотели [платить за газ по правилам России]», — смеется один из участников обсуждения.

«А ведь даже не зима», — с сарказмом добавил Yuzha.

«Опа… вот и в «Газпромбанке» новых клиентов прибавилось», — с юмором отметил Igor S.

«Сперва не хотели, а потом как захотели!» — с сарказмом подытожил fffristailo.