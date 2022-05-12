В соцсетях активно обсуждают заявление представителя американского госдепа Неда Прайса о том, что США полностью готовы участвовать в восстановлении Украины.

Николай Пимоненко. Жатва на Украине. 1896

Отвечая на просьбу оценить планы Европейского инвестиционного банка по восстановлению разрушенного на территории Украины, Прайс сказал: «Это то, в чём мы абсолютно готовы принять участие».

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Многие пользователи соцсетей, судя по всему, не верят в искренность этого заявления.

«1 апреля, что ли, сегодня?» — спрашивает подписчица информационного паблика в телеграм-канале с ником Red iska.

«На стройматериалы тоже ленд-лиз подпишут?» — иронизирует Катерина Л.

«Ага. Уже всё зерно вывезли», — рассуждает о способах «восстановления» Yurik.

«Для начала пусть перестанут отправлять оружие на Украину», — отметила Светлана К.

«Это было ожидаемо. Выдадут кредитов, а строить и осваивать территорию будут их компании. Это как раз то, что нужно США сейчас», — комментирует Interesting T.

«Понятное дело. Киев восстановить — это не всю бывшую Украину», — пишет Вадим Р.

U.S. Embassy and Consulates in Russia Нед Прайс

«Убийцы — эти США… Ещё готовы что-то восстанавливать. После них одни смерти и разрушения», — возмущён Сергей.

«Пока что «платят» снарядами», — отметила Вольга.

Андрей рассуждает, что значит «восстанавливать» в понимании США: «Вывезти всё зерно?»

«Им главное, чтоб зерно дали вывезти», — согласен Константин А.

«Капец Украине теперь точно. А после «восстановления» украинцы тоже цепляться за шасси взлетающих американских самолётов будут?» — спрашивает Андрей А.

«Ну куда уж без США? И чего им за океаном не сидится?» — подытожила обсуждение Каролина Б.