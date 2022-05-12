Украинские олигархи продолжают демонстрировать своё нутро. На днях появилась информация о том, что на полках одной из торговых сетей Украины в продаже обнаружилась гуманитарная помощь из Европы. И это далеко не первый подобный случай. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Ричард Дадд. Эскиз к иллюстрации одной из греховных страстей — алчности (фрагмент). 1854

В телеграм-канале «Резидент» ранее появилось сообщение, что в магазинах торговой сети «АТБ» связанного с офисом президента Украины олигарха Геннадия Буткевича в начале мая появилась в продаже гуманитарная помощь из Польши. Речь шла о Краматорске. Примечательно: ранее представители украинских властей прямо заявили, что с доставкой гуманитарной помощи возникли некие проблемы и будет проведено расследование. Удивительное совпадение.

Скандалы с продажей гумпомощи фиксировались и ранее. Например, в 2020 году в торговой сети «Эпицентр», принадлежащей олигарху, депутату нескольких созывов Верховной рады Украины Александру Гереге и его супруге Галине — бывшему депутату Киевсовета, обнаружились медицинские товары из Китая. Эти товары попали на Украину в пандемию COVID-19 одним рейсом с гуманитарной помощью без соответствующей ввозной пошлины.

До этого в пабликах соцсетей Одессы жители опубликовали фото банок с консервами на польском языке, реализуемых в торговой сети, задав вопрос: «А не из гуманитарной ли помощи данный товар?»

4 мая 2022 года межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию в своём заявлении отметил, что «в Запорожской области на подконтрольной киевскому режиму территории зафиксированы многочисленные факты незаконного присвоения должностными лицами военных администраций городов гуманитарной помощи для ее последующей перепродажи местному населению». Уточнялось, что из-за подобных действий «международные организации рассматривают вопрос о прекращении доставки гуманитарных грузов, как это ранее сделало румынское представительство Международного комитета Красного Креста в Одесской области, где также были зафиксированы массовые хищения жизненно необходимой мирным гражданам гуманитарной помощи».

Василий Иванов ИА REGNUM Гуманитарная помощь

«Всё это в очередной раз демонстрирует истинное «лицо» украинских властей, открыто выражающих бесчеловечное отношение к судьбе народа Украины и пренебрегающих нормами морали и международного гуманитарного права», — отметили в штабе.

О сети АТБ и её владельцах

В сообщении источников прозвучало название — торговая сеть «АТБ». Остановимся на ней подробнее.

Как уточняется на сайте «АТБ», корпорация представляет собой группу украинских компаний, которая работает с 1993 года в сфере розничной торговли, производства и продажи продуктов питания. В частности, в корпорацию входят «АТБ-маркет» (более 1 тыс. магазинов в 286 населенных пунктах 24 областей Украины), мясная фабрика «Фаворит Плюс», кондитерская фабрика «Квитень».

По данным с сайта Forbes-Украина, в рейтинге «100 богатейших украинцев 2021» за номером 15 с состоянием $530 млн фигурировал Геннадий Буткевич — совладелец «АТБ». Уточнялось, что бывший милиционер в бизнес попал благодаря Юлии Тимошенко.

DarkiUa «АТБ»-маркет

Буткевич во времена СССР боролся с организованной преступностью, а позднее руководил службой безопасности будущего премьер-министра.

«Буткевич вкладывает в месторождения редкоземельных металлов, урана и графита в Житомирской и Кировоградской областях. И даже продает ради этих инвестиций недвижимость в США. Идея фикс — использовать сырье, в частности, для производства малых ядерных реакторов», — уточняло издание.

По данным базы «Контур. Фокус», владельцами ТОВ «АТБ-Маркет» (ООО «АТБ-Маркет»), прописанного в Днепропетровской области Украины, являются Евгений Ермаков, Геннадий Буткевич, а также три кипрские фирмы — «Сонато холдингс лимитед», «Скади холдингс лимитед», «Би Джи Ви Групп Лимитед». Буткевич числился владельцем десятка юрлиц, в том числе связанных с добычей нефти и газа. Руководит компанией «АТБ-Маркет» Наталья Шаповалова, которая ранее была директором пары фармацевтических торговых компаний.

wikipedia.org Геннадий Буткевич с семьёй

Судебное дело в Крыму

Корпорация Буткевича ранее успела отметиться и в арбитражах России. Спор слушался в Крыму в 2015–2016 годах. Ответчиками в делах выступали восемь компаний Крыма и Украины, которым корпорация «АТБ» в 2013 году выдала беспроцентные займы.

В рамках одного из споров корпорация олигарха Буткевича потребовала принять предварительные обеспечительные меры, направленные «на обеспечение имущественных интересов заявителя до предъявления иска о взыскании задолженности в сумме 958 032 988,8 рубля». Фирмы-ответчики связывали с самой «АТБ». Отсюда и беспроцентные займы. Кто же у самого себя проценты будет брать.

В марте 2014 года Крым в результате референдума вернулся в состав России и часть активов корпорации «АТБ» оказалась на территории республики. Посредством судебного спора компания Буткевича попыталась удержать имущество, при этом не оформляя российское юрлицо.

(сс) Администрация президента Украины Владимир Зеленский

Известно также, что Геннадий Буткевич проявлял интерес к американской компании Trident Acquisitions, которую открытые источники связывали в том числе с бывшим министром топлива и энергетики Украины Виктором Тополовым, родственником Михаила Саакашвили, а также рядом иных не последних лиц в этой стране.