Решение Министерства внутренних дел Российской Федерации объявить в розыск участника телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма», вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 11 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иероним Босх. Страшный суд (фрагмент). 1504

«Не понимаю я таких. Не нравится тебе жить в России, не нравится российская армия, так почему ты не можешь эту Россию тебе ненавистную отпустить? Что ты тут так долго мучился, а теперь о нас забыть не можешь? Что вы пристали к нам, словно клещи?!» — возмущается Сергей Г.

Многие пользователи предположили, что правоохранителей могли заинтересовать публикации Аскерова в соцсетях, где он делал провокационные высказывания в отношении личности маршала Георгия Жуков.

«Исковеркать и опорочить память маршала Жукова, не задумываясь о последствиях своего скверного поступка. Ровшан в итоге сегодня оказался в розыске. Просто невероятно, как он мог так измениться! Был же приличным человеком», — удивляется Сюзанна С.

Павел Корин. Портрет маршала Георгия Жукова. 1945

Некоторые комментаторы отмечают, что Аскеров уже успел бежать с территории Российской Федерации, поэтому МВД придётся искать его за рубежом.

«Уже сбежал из России и теперь гадит за подачки Запада. Это не ему давать оценки деятельности маршала Жукова, он невежда и предатель», — написала Людмила Д.

«Хитрый, успел сбежать из страны. Понял, что в России ближайшее время таким ловить будет нечего. Подпортил воздух перед уходом, примерил на себя ореол мученика режима и слинял на историческую родину. Зато рукопожатен на Западе. Сколько таких еще осталось?» — задаётся вопросом Владимир И.

Часть людей считает, что Аскеров совершил аморальный поступок, и полиция сделала правильное решение, объявив его в розыск.

«Просто удивительно. Иметь энциклопедические знания и предать своих дедов в угоду Западу. Куда совесть подевалась?» — интересуется Ольга Т.

Ряд пользователей полагает, что Аскеров не сказал ничего противоправного, поэтому преследовать его не надо.

«Зачем так обострять сейчас эти вопросы? Ну, сказал и чёрт с ним, он же не призывал ни к чему. Особо тяжкого преступления здесь нет. Оглянитесь вокруг и увидите гораздо большие нарушения, гораздо более сильную ложь вокруг нас», — считает Лариса Р.

«То, что он написал про Жукова — скорее клевета, нежели реабилитация нацизма. Пусть этот Аскеров объяснит обществу, откуда он эту инфу вытащил. И пусть военные историки разберутся, откуда ноги растут — фейк это или правда», — предлагает Татьяна М.

Нашлись и те, кто отмечают, что в последнее время из России стало бежать множество сомнительных личностей, которые оказались глубоко не согласны с политическим курсом нашего государства.

«Надеюсь, власти больше не допустят ошибок. Развели излишнюю демократию и свободу слова, и по итогу получили внутри страны змеиное гнездо из предателей», — поделилась своим мнением Ирина Б.

Напомним, 11 мая на сайте МВД России была опубликована информация, согласно которой участник телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров был объявлен в розыск. Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что Асекров опубликовал в социальных сетях данные, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова — против него возбудили уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма».