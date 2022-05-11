10 мая в Вестминстере была произнесена речь королевы, адресованная парламенту, в которой обозначены политические и законодательные приоритеты Великобритании. В этот раз церемония сильно отличалась от привычной британцам, были изменены пять традиций. Вместо королевы Елизаветы II речь произнес принц Чарльз, он приехал на машине, а не на лошадях. Вместе с Чарльзом присутствовал его сын принц Уильям. Трон королевы убрали из парламента, вместо него поставили трон консорта. Чарльз также не надел королевскую корону и мантию. В связи с тем, что не было королевы, слова блэк рода (блэк род, или чёрный жезл — звание парламентского госслужащего в Великобритании — прим. Д. С.) перед спикером палаты общин также изменились.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Приоритетом работы правительства был назван «рост и укрепление экономики и помощь с целью облегчения стоимости жизни для семей». По поручению королевы будет продолжена реформа органов безопасности и национальной службы здравоохранения. Также Великобритания продолжит поддерживать Украину.

Многие пользователи негативно отнеслись к «смехотворной» традиционной речи королевы. По их мнению, монархия — это пережиток прошлого, не соответствующий представлениям о демократии, от которого надо избавиться.

ukhouseoflords Принц Чарльз во время произношения речи

«Наследственный принц в глупом пуританском костюме на золотом троне в палате парламента, которая не избирается, читает план правительства на год. Добро пожаловать в современную Британию», — написал @Kevin_Maguire.

«Выглядит как старый фильм викторианской эпохи с костюмами и глупой драмой. Как обычно, они покрывают коррупцию правительства и парламента. Прекратите этот нонсенс и вернитесь в реальность!» — посоветовала @B52unny.

«Единственная разница была в том, что речь произнес перед неизбранным законодательным органом неизбранный сын неизбранной главы государства. Чем быстрее мы избавимся от этой системы, тем лучше», — считает @lordyfan.

Ряд комментаторов считают, что монархия — экономически невыгодная форма правления, потому что затраты на бесполезные традиции слишком велики, хотя эти деньги могли бы пойти на помощь уязвимым категориям населения.

«Великобритания может позволить три лимузина для того, чтобы провезти шляпу за 3 миллиона фунтов на 5 километров, чтобы неизбранный человек сказал нам, что мы не будем помогать самым голодным жителям во время кризиса стоимости жизни», — отметила @BBCLauraKT.

«Они вообще потеряли связь с реальностью. Это настолько абсурдно. Этот гротеск, за который платим мы. Пришло время покончить с этой шарадой, которая называет себя королями», — прокомментировал @Suffolkboy5.

«Ничто так не говорит о поднятии экономики, как поездка дорогой шляпы и меча в неизбираемую палату», — согласился @Olls2021.

Некоторые пользователи также раскритиковали саму речь, отметив, что представленный план не поможет решить ни одну из существующих в Великобритании проблем.

«Я не могу поверить тому, что я только что услышал в королевской речи. Планы по предоставлению жилья брошены. Права человека отменены. Запрет конверсионной терапии непродуман. Экономическое развитие пустое внутри. Чрезвычайная климатическая ситуация полностью проигнорирована. Это консервативное правительство без целей», — написал @CarolineLucas.

Пользователи считают, что королевская церемония является подтверждением того, что властям плевать на своих жителей. Короли и депутаты явно не понимают, что такое кризис стоимости жизни.

«Драгоценности, короны, троны, пока пенсионеры катаются на автобусах, чтобы им было тепло, а от продовольственных банков требуют предоставления еды, которую не нужно разогревать или готовить. Британия XXI века», — прокомментировал @yellow69salmon.

«Это же то время, когда старый миллиардер выходит из своего замка и говорит своим крестьянам, что им пришел конец», — написал @steviejd666.

«Ради бога, старый идиот, который не проработал и дня в своей жизни, сидит на золотом стуле рядом с драгоценностью, которая стоит миллионы, надев военную форму, которая устарела сто лет назад, и рассказывает, как правительство будет бороться с бедностью. Нереально!» — отметил @andyclayton85.