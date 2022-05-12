Решение палаты представителей Конгресса США утвердить выделение дополнительного пакета помощи Киеву на рекордную сумму в размере около $40 млрд вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 11 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

«Зеля унюхается на радостях!» — считает Дмитрий Ж.

Многие пользователи убеждены, что никакие $40 млрд украинские граждане не увидят, потому что все эти средства рассосутся по пути в Киев, как это уже было с прошлыми траншами финансовой помощи со стороны Запада.

«До украинской армии вряд ли дойдёт вся партия. А то, что дойдет, в руках солдат всё равно будет малоэффективным. Америка пичкает Украину деньгами не для того, чтобы она победила, ведь это невозможно, а чтобы продлить её агонию», — убеждён Николай Ф.

«Ух, состояния украинских чиновников скоро в значительной степени возрастут, а солдаты пускай сидят в окопах с голым задом. На Украине иначе не бывает», — указывает «Серый В».

Некоторые комментаторы отмечают, что Соединённые Штаты не могут оставить своих подопечных без финансовой подпитки, ведь без внешней помощи Киев рухнет за считанные дни.

«Сколько же денежных ресурсов тратится США и Европой на уничтожение Украины! Ай да Байден! Молодец!» — написала Марина С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петля помощи

«США воюют с Россией чужими руками, в данный момент в топку бросили украинцев. Раз у Америки есть свой печатный станок, значит они будут вливать свои бумажки в украинскую армию до тех пор, пока не останется в живых украинца, способного взять в руки оружие», — поделилась своим мнением Жанна Х.

Часть людей полагает, что выделение такой огромной суммы ради помощи Украине должно было бы вызывать вопросы у американских граждан, которые и без того переживают не самые лучшие экономические времена.

«Всё-таки у американцев правительство явно не в своём уме. Сами должны всему свету триллионы долларов, но распыляются деньгами, словно их можно печатать просто так, ничего не отдавая взамен. С Украины ведь ничего назад не вернут, это уже очевидно должно быть всем», — пишет Ирина К.

Ряд пользователей вынес предположение, что $40 млрд будет аккуратно расфасовано по карманам американских чиновников и в лучшем случае лишь малая часть этой суммы попадёт на украинскую территорию.

«Ожидаемо. Если под Украину они нарастили производство оружия, то и деньги, значит, льются рекой. У Зели нет денег на покупку, ему вместо благотворительности пихнули кредит. А вообще — это очень похоже на «отмывание денег», как это уже было не раз в истории США», — подозревает Регина Н.

Нашлись и те, кто призвали не забывать о том, что Америка воюет с Россией руками украинцев не ради Украины, а в собственных интересах.

«Интересно, сколько из этих миллиардов разворуют сами американцы? Не думаю, что все 40 миллиардов дойдут до Украины. Такие деньги выделяют ради себя, а не ради украинцев», — уверен Юрий Т.

Напомним, 11 мая на сайте нижней палаты Конгресса США был опубликован протокол голосования, согласно которому палата представителей американского законодательного органа утвердила выделение дополнительного пакета помощи Киеву на рекордную сумму в размере около $40 млрд.