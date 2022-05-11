Одной из обсуждаемых 10–11 мая на Урале тем стала смерть первого президента Украины Леонида Кравчука. Он скончался в 88-летнем возрасте после продолжительной болезни. Уральцы помнят роль этого человека в распаде Советского Союза. Комментарии — соответствующие.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Леонид Кравчук

Некий Артём пожелал, чтобы земля была Кравчуку стекловатой. Он в этом не одинок. А Владимир написал: «В аду праздник. Три всадника апокалипсиса». Ещё один гражданин высказался в унисон ему: «Ад ликует сегодня от такого пополнения».

Посетительница одного из телеграм-каналов Наталья пишет, что Кравчука ей совсем не жалко. И поясняет: «Он некоторое время назад тряс ружьём и собирался убивать русских!»

Татьяна И. написала: «Впервые на сообщение о смерти ставлю лайк, и мне не стыдно!» «2022 забирает нечисть — Олбрайт, Кравчук», — добавила Анастасия.

Впрочем, есть и те, кто жалеет о том, что первый президент Украины не дожил до суда. «Всё, что произошло с Украиной, во многом его заслуга!» — отмечает один из интернет-пользователей.

The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland Леонид Кравчук

«Это он заложил корни сегодняшних проблем», — говорит некая Светлана. «Жалко, что до трибунала не дожил в Донецке», — написала Ирина С.

«Такие не должны сами спокойно уходить в мир иной. Жаль не судили… Сдали всё, предали народ, продали страну», — возмущается Вера.

«Ещё один фигурант помер… Кто теперь ответит на несколько важных вопросов?» — спрашивает Алексей Т.

«Долго прожили после своего предательства, не бедствовали. Может, на том свете воздастся», — надеется Вероника В.

«Когда задают вопрос, кто виновен в текущей ситуации, ответ очевиден. Плохо, что так легко отделались. Им бы срок впаять, всем кто причастен, но Божий суд суровый, за всё ответят. Из-за беловежской «троицы» столько народу погибло», — пишет Дамир Г.

Впрочем, некоторым гражданам оказалась неинтересна смерть Кравчука. Их интересует более глобальный вопрос. «Вот оно нам надо? Мне вот всё равно. Хотя нет, не совсем, а Горбачёв когда к ним?» — спросила некая Елена. И надо сказать, что персону первого и последнего президента СССР вспоминают часто. Ему уже 91 год. Всех троих соучастников подписания Беловежских соглашений о прекращении существования Советского Союза он пережил.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Распад СССР

«Остался горбач. Всем предателям земля бетоном!!!» — написала некая Татьяна.

«Когда в ад отправится Горбачёв, напьюсь от радости. Но похоже он даже чертям не нужен», — пишет Алла.

«Горбачёв ещё нас с вами переживёт», — полагает некий Dark Knight. А Денис Т. добавляет, что Горбачёва нужно беречь. «Его ещё судить предстоит», — поясняет мужчина свою позицию.

«Этого надо судить и на лобном месте, в Москве, по приговору народного суда…» — поддерживает его Сергей.

«Он должен ответить за всё!» — добавляет некий Андрей.

Напомню, что в декабре 1991 года Беловежским соглашениям исполнилось 30 лет. Их подписали президент РСФСР Борис Ельцин, его коллега с Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич. Ельцин скончался в 2007 году, а Шушкевич буквально 3 мая 2022-го. Он тоже хорошо пожил, 87 лет на этом свете.

К моменту подписания соглашений от Советского Союза уже мало что осталось. Большинство республик объявили о своей независимости. Дольше всех держались РСФСР и Казахская ССР. Подписанты Беловежских соглашений утверждали в своё оправдание, что лишь зафиксировали текущую геополитическую реальность. Конечно, не будем забывать о том, что они и приближали своими действиями эту «реальность». Не забудется и роль Горбачёва, который создал для приближения этой «реальности» необходимые условия. Доживёт ли Михаил Сергеевич до земного суда? Сомневаюсь… Может, на том свете воздастся ему и остальным могильщикам нашей Советской Родины?