Младшая сестра президента США Джо Байдена Валери Оуэнс рассказала журналистам о намерении своего брата повторно баллотироваться в Белый дом в 2024 году. В отличие от многих американцев, Оуэнс высоко оценила деятельность американского лидера и заявила, что он идеально подходит для решения той непростой ситуации, в которой сейчас находятся США.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Джо является правильным человеком в нужное время для нужной работы», — сказала Байден Оуэнс. — Нам еще многое предстоит сделать».

На вопрос о том, будет ли Байден баллотироваться в 2024 году, несмотря на низкий рейтинг одобрения среди избирателей и свой преклонный возраст, Оуэнс заверила, что он «абсолютно точно» будет участвовать в президентской гонке.

«О да, абсолютно точно. Абсолютно», — утвердительно ответила Байден Оуэнс.

Сандра Селадон Валери Оуэнс

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Как и налог, покрытие инфляции Джо Байдена и рекордных цен на газ обойдется американским налогоплательщикам в этом году в дополнительные $ 5200. На $ 433 больше в месяц за те же товары и услуги по сравнению с прошлым годом», — жалуется HarryBaals404.

«И это еще одна причина, почему Джо должен уйти!» — восклицает BigTexas.

«Главная проблема с импичментом Джоуи — это сдерживающий фактор, «ядовитая пилюля» под названием Камала Харрис. Зачем еще выдвигать в вице-президенты человека, набравшего 3% голосов во время праймериз с демократами? Они знали, что все ненавидят ее так сильно, что республиканцам и разочарованным демократам придется позволить Байдену остаться, лишь бы она не стала президентом», — уверен chewbaka432.

«Семья Байдена выведет его на выборы с капельницей, если потребуется. Как еще сохранить поток взносов на избирательную кампанию и возможности семейного бизнеса? Доктора Байдена следует обвинить в жестоком обращении с престарелыми. Без Джо семейный бизнес иссякнет», — считает Calcon.

«Вы правы. Вся семья Байдена участвует в афере, поэтому все, кто думает, что они добровольно откажутся от своего талона на питание, принимают желаемое за действительное (это относится и к тем, кто слева, и к тем, кто справа).

Sgt. Charlotte Carulli Джо Байден на своей президентской инаугурации в 2021 году в окружении членов своей семьи

Тем, кто его контролирует, придется откупиться от всей семьи, если они не хотят, чтобы они использовали то, что им известно, в качестве рычага давления. Это произойдет в форме сделки по продаже книги или чего-то подобного, что будет стоить таких денег, чтобы сделать Байденов достаточно счастливыми, чтобы они держали рот на замке и ушли.

Вы думаете, что кто-то вроде Хантера Байдена будет молчать, наблюдая, как лидеры Демпартии бросают его отца на съедение волкам, когда есть возможность еще 4 года заниматься высокодоходным рэкетом? Не ставьте на это», — советует bluestateredman.

«Джо — нужный человек в правильное время для правильной работы? Должно быть, она не смотрит на опросы общественного мнения. Американский народ считает иначе. И, верите вы или нет, американцы — это те, кто имеет значение», — комментирует RockinInTheCLE.

«Когда вы контролируете процесс голосования, опросы ничего не значат!!!» — отвечает RichdsWhirld.

«Валери Байден говорит: «Многое еще предстоит сделать». Или, другими словами, я думаю, что ему понадобится больше 4 лет, чтобы полностью разрушить Америку», — иронизирует timetraveller88 346.

Напомним, что в апреле рейтинг одобрения Байдена вновь упал до 41%, что снижает надежды Демократической партии на победу на ноябрьских выборах.

В середине марта рейтинг главы Белого дома упал до минимума в 40%. Позже он поднялся до 45%, но затем вновь снизился до 41%. Американские СМИ связывают падение рейтинга с недовольством большинства американцев высокой инфляцией.