Соединённые Штаты Америки поставляли оружие Украине до начала российской спецоперации, заявил 11 мая официальный представитель Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Первый миллиард долларов, который президент выделил для Украины, действительно включал помощь со смертоносным оружием. Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, другие союзники на самом деле помогли подготовить украинцев», — сказал он.

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Заявление чиновника обсудили в социальных сетях.

«Зачем они в этом признаются? Не просто так же болтают», — недоумевает Denis.

«А потом говорят, что Россия ни с того ни с сего «напала» на «несчастную» Украину», — добавила Ирина.

«Что же так хило снабжали, что до сих пор приходится снабжать?» — не без сарказма поинтересовался Александр.

«И только украинцы не понимают, к чему их готовили 8 лет», — отметил D. V.

«Притом довольный такой. Америка регулярно признаётся, что совершает те или иные преступления. И ничего. Живут с этим. Если завтра скажут, что они бабахнули небоскрёбы 11 сентября [2001 года] и цель была — борьба с внешними и внутренними врагами. Население и это сожрёт», — отреагировал Serg

Secretary of Defense Public Affairs Джон Кирби

«Ну сами публично подтвердили, кто на самом деле террорист», — написал «ММ».

«Тогда и России не нужно оправдание для СВО, мы защищаемся», — добавила Ирина М.

«Готовили к чему, к проигрышу?» — задался вопросом один из комментирующих.

«Открыл большой секрет!» — иронизирует Людмила А.

«Все и без этой секретарши пентагона это знают», — написал один из участников обсуждения.

«Растили поросеночка на убой», — с сарказмом отметил Aga.

«И ни один правоохранитель в мире, ни один демократ из Европы не возмутился, не стал кричать во всех СМИ, что американцы безжалостные разжигатели войн и решают свои проблемы за счёт жизни людей и продажных элит в чужих государствах», — отреагировал Владимир.

«Что они лепят горбатого? Они готовили террористов на Украине начиная с 1991 года, как только Украина временно отделилась от остальной России», — пишет Марк З.

«Украинцам разрушают их мирок, так красиво выстроенный украинской гебельсовской пропагандой. Но суть в том, что они ничего не поймут», — добавил один из участников обсуждения.

«Уже сами признались. Твари», — не выдержал Стас К.

«Они что секрет раскрыли? Россия об этом и говорила. Но «нас» мир не слышит…, а украинцы, — тем более… Ну вот и результат», — подытожил Максим П.

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