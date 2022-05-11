Жители Южной Кореи обсудили молодого человека, который якобы хотел взорвать бомбу на церемонии инаугурации президента.

Владимир Маковский. Осужденный. 1879

Согласно опубликованным данным, 10 мая органами правопорядка был задержан молодой человек в возрасте старше 20 лет по обвинению в публикации сообщения об организации взрыва бомбы на церемонии инаугурации президента Юн Сок Ёля.

Сообщается, что подозреваемый, личность которого не разглашается, 9 мая написал сообщение в интернет-сообществе bobaedream, в котором сообщил о поиске помощника для подрыва бомбы на инаугурации нового президента.

Известно, что молодого человека задержали в провинции Чхунчхон-Пукто и передали в Сеул для дальнейшего расследования.

В сообщении подозреваемый упомянул Юн Бон Гиля, борца за независимость Кореи, который убил высокопоставленных японских чиновников, взорвав бомбу во времена японской колонизации Корейского полуострова (1910–1945 гг.).

По сообщениям СМИ, пост с более чем 60 комментариями был удалён.

«Вау, неужели он демократ?» — интересуется 00a2***.

«За такие изречения его необходимо наказать. Агитация и подстрекательство — враги свободы и демократии», — отмечает mans***.

«Я надеюсь, ему впаяют два года тюрьмы и обяжут в течение десяти лет носить электронный браслет», — пишет doom***.

Christian Senger Тюрьма в Южной Корее

«Вербовать людей, чтобы устроить взрыв во время инаугурации, — это шутка такая? Его нужно наказать по всей строгости закона», — требует kiki***.

«Кажется, этот человек даже не подозревает о том, что он сделал. Опубликовал пост, а потом говорит, что не собирался ничего делать. Да кто в это поверит?» — недоумевает ilov***.

«Не знаю, что это было — безрассудство или невежество, но он должен взять на себя ответственность за свои действия», — считает chds***.

«Он террорист или психопат?» — интересуется seup***.

«Хорошо, что его поймали», — радуется mre9***.

«Тебе за 20, так почему такие сообщения люди должны воспринимать от такого взрослого человека как шутку? С другой стороны, если бы решили, что это не шутка, то были бы приняты специальные меры и его бы уже наказали в соответствии с законом о нацбезопасности», — предполагает city***.

«В США давно бы вызвали ФБР и расстреляли его», — пишет shsu***.

«Мусор, от которого нужно избавиться», — отмечает jym9***.

«Случись такое в США, Китае или России, его бы вычислили в тот же день», — предполагает rmad***.

«Этот парень — идиот», — пишет choi***.