Международный валютный фонд (МВФ) в своей публикации от 11 мая по сути признаёт, что меры, связанные с контролем движения капитала, вызывают интерес к криптоактивам. В этой публикации «Меры по управлению движением капитала в цифровую эпоху (CFMS)» говорится, что обычно для управления рисками требуется, чтобы финансовые посредники проверяли характер транзакций и личности участников транзакций, но при этом они сталкиваются с растущей проблемой криптоактивов. Криптоактивы, указывает МВФ, стали значительным инструментом для платежей и спекулятивных инвестиций в некоторых странах. Их можно продавать под псевдонимом и хранить без идентификации резидентства.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

Многие поставщики криптоуслуг работают через границы, что затрудняет надзор и правоприменение со стороны национальных властей. Целью обзора МВФ, как указывается в публикации, является обсуждение влияния криптоактивов на меры по управлению движением капитала со структурной и долгосрочной точек зрения. Чтобы сохранить эффективность таких мер против проблем, связанных с криптографией, резюмирует МВФ, регуляторам необходимо рассмотреть многогранную стратегию, включающую уточнение правового статуса криптоактивов. Иными словами, МВФ призывает распространить на них не только действие нормативных актов, которым «подчиняются» традиционные финансы, но и встать на путь международного сотрудничества для надзора за криптоактивами. Кроме того, говорится о необходимости устранения пробелов при использовании технологий данных (regtech и suptech), что позволило бы своевременно осуществлять мониторинг рисков и контролировать движение криптокапиталов.

Javier Ignacio Acuña Ditzel Штаб-квартира МВФ, Вашингтон

Примечательно, что в приложении к Обзору МФВ рассматриваются основные драйверы внедрения и популярности криптоактивов в отдельных странах. Таким образом выделено 14 стран: США, Великобритания, Япония, Корея, Аргентина, Китай, Россия, Южная Африка, Турция, Нигерия, Индия, Афганистан, Иран, Венесуэла.

Объем майнинга, торговли и транзакций криптоактивов в США является, по оценке МВФ, одним из самых высоких в мире. На этом рынке доминировали розничные инвесторы, движимые спекулятивными инвестиционными мотивами, но институциональные инвесторы, стремящиеся к доходности на фоне низких процентных ставок, способствовали недавнему росту цен на крипту. В Великобритании внедрение криптоактивов в большей степени было связано с институциональными инвесторами. В Японии уровень внедрения криптографии оценивается экспертами относительно низким — в силу старения населения, а также по причине неопределенности в регулировании таких активов и наличия рисков кибератак.

Взлом Coincheck в 2018 году, как отмечается в Обзоре, тоже сыграл свою роль в снижении спроса на крипту в этой стране. В соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН Корея сохраняет ограничения на обмен криптоактивами, что затрудняет иностранцам использование корейских криптобирж, но в результате отмечается высокий спрос на биткоин. Основными факторами внедрения криптографии в Аргентине стали экономическая нестабильность и ограничения на обмен иностранной валюты.

С введением запрета Китая на криптодобычу, указывает МВФ, многие майнеры переехали в Аргентину, чтобы использовать низкие цены на энергоносители, а с возвращением валютного контроля, вслед за высокой инфляцией вырос спрос на биткоин. Сам же Китай до недавнего запрета был крупнейшим источником криптомайнинга, жители Китая активно торговали криптоактивами в спекулятивных инвестиционных целях и, возможно, для обхода контроля за движением традиционного финансового капитала.

Isokivi Логотип биткоина

В России интерес к криптоактивам, указывается в Обзоре, был обусловлен отчасти из-за недоверия к институтам и достаточно высокой долей квалифицированных программистов при не очень широких экономических и инвестиционных возможностях в стране. Уклонение от налогов также, по мнению МВФ, стало причиной внедрения криптоактивов. При этом введение международных санкций и широкомасштабный контроль за движением капитала, по оценке международных экспертов, потенциально могут усилить эту тенденцию.

Между тем 6 мая РБК со ссылкой на заключение аналитиков рейтингового агентства Moody’s сообщало, что криптовалюта для России из-за ограниченного размера и низкой ликвидности крипторынка, а также применения на биржах механизмов по отслеживанию платежей неэффективна в качестве метода борьбы с западными санкциями. 14 марта издание Forbes задавалось вопросом: «Помогут ли жесткие санкции против России легализовать в стране криптовалюту?» Опрошенные изданием эксперты посчитали, что в условиях агрессивных санкций со стороны Запада принятие законопроекта об обороте цифровых денег позволило бы нейтрализовать негативные последствия отключения российских банков от SWIFT и ухода Visa и MasterCard.