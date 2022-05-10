Этот момент должен был настать, пишет 11 мая историк современной монархии Эд Оуэнс в статье для Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Елизавета II

Из-за слабого здоровья королева Великобритании Елизавета II не присутствовала на открытии парламента — можно сказать, ее важнейшем официальном выступлении за весь календарный год. Пресс-релиз дворца, где объяснялось, что принц Уэльский Чарльз выступит вместо матери, следует образцу недавних аналогичных заявлений, подтекст которых ясен: королева недостаточно здорова, чтобы выполнять возложенную на нее роль.

Здоровье королевы ухудшалось с тех пор, как она не смогла присутствовать на прошлогодней службе в Поминальное воскресенье [ближайшее воскресенье к 11 ноября, дню заключения перемирия в 1918 году — прим. ИА REGNUM] из-за растяжения спины. Ей и далее было трудно передвигаться, и она публично рассказала о том, что, переболев COVID-19 в феврале, чувствует усталость и измождение. В преддверии напряженного лета, полного событий в связи с 70-летием ее восшествия на престол, возникает вопрос, позволит ли ей здоровье участвовать в праздничных мероприятиях.

Британской монархии предстоит ответить на некоторые трудные вопросы о том, что будет дальше. Слово «отречение» было под запретом в доме Виндзоров с тех самых пор, как в 1936 году Эдуард VIII снял с себя королевские обязанности, чтобы жениться на любимой женщине. Подобное неисполнение долга прямо противоречит публичному имиджу, который королева тщательно создавала на протяжении 70 лет в качестве главного «слуги народа».

Эдуард VIII в окружении герольдов на своём единственном Государственном открытии парламента 3 ноября 1936 года

Другие королевские династии Европы восприняли отречение от престола как удобный способ передачи обязанностей новому поколению. В Нидерландах, Бельгии и Испании отречение означало обновление. Старшему поколению разрешили спокойно уйти на покой; молодежь получила власть и дала своим монархиям столь необходимый прилив сил и воображения.

В Великобритании было по-другому. Вместо того, чтобы отречься от престола, королева старалась мягко уйти от своих общественных обязанностей. За последние десять лет многие рутинные функции монарха выполняли члены ее семьи. Сейчас уход королевы из общественной жизни ускорился из-за проблем со здоровьем, и принц Уэльский фактически стал регентом, но только не по названию.

Во вторник в переполненной Палате лордов принц Чарльз в сопровождении супруги герцогини Корнуольской и старшего сына и наследника герцога Кембриджского зачитывал речь королевы. В этой постановке явно чувствовался акцент на династической преемственности. Королева присутствовала символически (если не физически) не только через своих родственников, но и через большую императорскую корону, которая возвышалась на столике перед принцем Чарльзом. Стало понятно, как будет выглядеть королевство без королевы: осью «похудевшей» монархии будет прямая линия престолонаследия.

На самом деле эта ежегодная речь написана не королевой или кем-то из ее семьи, а государственными чиновниками, и излагает законодательные планы нынешней администрации на очередную парламентскую сессию. Что касается содержания, то в ней было мало сюрпризов — упор сделан на восстановлении экономики после COVID-19, программу повышения уровня жизни и конституционные планы в связи с выходом Великобритании из Европейского союза.

Принц Чарльз сделал ровно то, что от него требовалось. Он старательно зачитал планы правительства на год, потратив меньше девяти минут. Он не делал пауз и не запинался. Почти наверняка в речи было то, с чем он не согласен, например с климатической стратегией Великобритании. Но как глава конституционной монархии он не может и не должен оспаривать политику правительства.

ukhouseoflords Чарльз произносит речь королевы от имени своей матери, май 2022

Эта необходимость держать язык за зубами трудно давалась принцу Уэльскому, и порой он прибегал к закулисным способам оказать давление на правительство, чтобы они поддержали важные для него вопросы. К счастью для наследника престола, самый близкий его сердцу вопрос — необходимость жить в гармонии с природой — в настоящее время пользуется единодушной поддержкой как в обществе, так и среди политиков. Можно сказать, что за последние пять лет к принцу Чарльзу в некотором роде вернулась популярность, и не в последнюю очередь из-за его имиджа защитника окружающей среды.

Когда принцу Чарльзу придет время сменить мать на престоле, наверняка главным посылом его правления станет его любовь к природе. Климатический кризис никуда не денется. Главный риск заключается в том, что правые политики успешно оспаривают планы нынешнего правительства по достижению нулевых углеродных выбросов, что делает вопрос климатической стратегии политически спорным, и поэтому члены королевской семьи не должны его обсуждать.

Тем временем мы, скорее всего, будем всё чаще и чаще видеть принца Чарльза и всё реже и реже — королеву, по мере того как одно правление неуклонно близится к концу, а новое начинается.