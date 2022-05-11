Швеция и Финляндия готовы подать заявки на вступление в НАТО одновременно в начале следующей недели. Об этом 10 мая пишет газета Helsingin Sanomat со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Финляндия и Швеция планируют подать свои заявки в НАТО одновременно в начале следующей недели…» — сообщает источник.

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Сверяться по Москве будут?» — иронизирует XAN.

«Коллективное самоубийство скандинавских стран», — с сарказмом отреагировал Федор.

«Ну будут платить 2% ВВП, а смысл? США уже давно никого не могут защитить… Тем более от России», — отметил Max E.

«В начале следующей недели заявят, что заявка будет в начале июня. Потом — в конце года, потом и вовсе отменят. На данный момент обе страны смотрят, кто окажется сильнее, НАТО или Россия», — иронизирует Rustavelli.

«Вступление Финляндии в НАТО — это не пересечение красных линий?» — задался вопросом один из участников обсуждения.

«Подать-то они подадут. Вопрос в том, возьмут ли их туда. А то скажут так же, как Украине, что нужны годы, и концы в воду», — отметила Олеся.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО и Украина

«Тут всё неспроста — уж сильно торопливо их записывают в состав НАТО, значит, на них уже сделана ставка в грядущих событиях», — задумался один из участников обсуждения.

«Скорее всего, они вступят в дерьмо. Только об этом они узнают позже», — с сарказмом написал День Z.

«НАТО скоро капут, не торопитесь!» — не без иронии комментирует новость Алла.

«Очень много простого населения против [НАТО], но СМИ разжигают ненависть, подливают желчь свою…» — добавила Elena.

«В Европе людей не спрашивают. Чиновников купили, вот они и поперли в НАТО. Поверьте, сидеть на пороховой бочке в такой период не самые приятные ощущения. Народ не хочет этого…» — добавила Lily T.

«Сразу на прицел ядерного оружия встают черти. Все, кто участвует в формировании НАТО у российских границ, будут иметь соответствующую ответку», — написал коs777.

«По одному боятся — решили толпой», — не без сарказма пишет Марина.

«Ну если дебилы хотят из своих стран мишени сделать, как говорится, флаг в руки», — отреагировал Aleksandr.

«Нормальные, обычные финны резко против вступления страны в НАТО… Но граждан Финляндии никто особо не спрашивает. Друзья оттуда говорят, что, помимо США, естественно, на Финляндию сильно давит Швеция. Печально это всё, конечно», — отметила Maya.

«У шведов не спрашивают, но тем не менее есть ещё люди в здравом уме: и вопрос о референдуме поднимали, и митинги были, но американцы сказали, а Швеция же ж независима… ну ровно как и Финляндия…» — написала Valentyna P.

«Будут пищать благодаря коллективном Западу, а назад вернуться им не дадут. Не ведают сами, что творят», — подытожил один из участников обсуждения.

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