Руководство Херсонской области Украины заявило о намерении обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав Российской Федерации. Об этом стало известно 11 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Заявление херсонских властей уже прокомментировали в Кремле — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что жители Херсонской области должны сами принять решение, хотят ли они жить в составе России, при этом возможность включения Херсонской области в состав РФ должна иметь четкое юридическое обоснование.

В Сети намерение херсонцев между тем восприняли с огромным энтузиазмом.

«Сейчас гораздо важнее, чтобы это произошло по желанию людей. А, судя по всему, у них оно имеется», — написал Олег Т.

«Да, глядя на то, как Крым расцвел, когда вошел в состав России, многие захотели к нам в состав, а после того, что сейчас происходит, и подавно», — уверен Адриан А.

«Мы рады будем! Учитывая, сколько они испытали в составе Украины, у нас им явно лучше будет», — написал Мечислав К.

«Давайте, братья! Мы ждем вас! Возвращайтесь домой!» — написал Михаил С.

Георгий Долгопский Монумент Победы в Херсоне

«Идёт процесс восстановления великого Отечества. Отличная новость», — написал Иван Г.

«Украина такими темпами скоро только в учебниках истории останется. Напишут двумя предложениями, что когда-то было такое государство, да сплыло», — отмечает Инга С.

«Если народ захочет, обязательно возьмём их в Россию», — написала Любовь К.

«Херсон это вообще исторически земля, которая была присоединена к России при Екатерине Второй», — напомнил Михей П.

«Чужая земля на Украине — это Львовская и Ивано-Франковская губернии, вся остальная земля — русская. Но даже на этой, своей земле будут проводиться референдумы о вхождении в состав России. Так что Россия не тырит. Тырят ваши американские товарищи всё ценное с Украины взамен на зелёные бумажки и оружие», — ответил критикам Пётр С.

«Сейчас на самом деле много кто войдет в состав России, просто они увидели, как можно жить, стремятся к нам», — уверена Валентина М.