Южные территории Украины, освобождённые в ходе спецоперации Вооруженных сил Российской Федерации, войдут в состав России. Об этом 11 мая заявил РИА Новости постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«У меня нет сомнений, что освобождённые территории юга бывшей Украины станут ещё одним регионом России. Это, как мы оцениваем по нашему общению с жителями региона, является волей самого народа, большая часть которого восемь лет прожила в условиях репрессий и издевательств со стороны укронацистов», — сказал он.

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Заявление Мурадова обсудили в мессенджере Telegram

AlexMorgan007 Георгий Мурадов

«Это законные русские земли. Без всяких обсуждений», — отреагировал Олег.

«Хотели декоммунизацию, получите! Сколько областей было в УССР до входа в СССР? «Выходим» тем же составом!» — с сарказмом добавил Eugen S.

«Уж скорее бы», — написал Capgrant.

«К этому все и шло. Украинцы сами всё развалили…» — отметил один из участников обсуждения.

«Давно пора!» — пишет Ingrid.

«Да. Всех в родную гавань», — призвала Елена.

«Если Россия пришла — перемены неизбежны. А кому не нравится, их проблемы», — отреагировала Irina.

«Пока сам президент [России] это не скажет — рано радоваться. Но я, конечно, тоже хочу верить, что это всё отходит России. Не потому, что нам нужны эти земли. Россия и так очень большая, и всех кормить очень сложно. А потому, что я рада за людей и за следующее поколение. Рада, что эта 8-летняя война закончится. Рада, что у Крыма теперь есть вода», — добавила Alice.

«И это правильно. Это исправление исторической ошибки и снятие украинской оккупации», — считает Макс.

«Что, Зеленский, как тебе новость? Неожиданно?» — смеется Ir@

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Президент России В. В. Путин обещал… полную декоммунизацию и слово свое держит», — написал Роман.

«Украине был дан шанс состоятся государством, но они его использовали во вред и России, и себе, следовательно остаётся только одно, — это возвращение Украины в родную гавань!» — отреагировал Геннадий.

«И другие регионы нельзя оставлять НАТО. Пока они там, война не закончится», — считает Михаил М.

«Да, правильно. И не надо делать республики… должны быть, как и раньше, области и губернии России», — подытожил Дмитрий Т.